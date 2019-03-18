В Крыму возникла новая экологическая проблема из-за добычи ядовитого песка
В оккупированном Крыму работы по разработке песка из Нижне-Чурбашкого хвостохранилища буквально "съели" часть дороги, которая ведет к городскому пляжу в Керчи. Ежедневно дорога становится все меньше.
Что такое хвостохранилище?
Гидротехническое сооружение, комплекс специальных сооружений и оборудование для складирования или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых.
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Фото с места добычи песка в Керчи
Ранее в хвостохранилище хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат". Это делает разработку песка крайне опасной, сообщает "Керчь.ФМ".
На сегодня техники возле дороги уже нет, зато на противоположной стороне продолжают намывать песок. Фонтан песка с водой бьет на сушу, а грязная жидкость выливается обратно в канал. Также выезжают нагруженные песком фуры.
В обоих хвостохранилищах "спрятана вся таблица Менделеева", заметило издание.
Добыча песка в Керчи
Между тем в ближайшем к хвостохранилищу поселке Приозерное возросло количество хронических бронхо-легочных заболеваний.
Смотрите видео с места добычи песка в Керчи: