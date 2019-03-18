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      В Крыму возникла новая экологическая проблема из-за добычи ядовитого песка

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      Экология Крыма страдает от добычи ядовитого песка
      Экология Крыма страдает от добычи ядовитого песка / Kerch.fm

      В оккупированном Крыму работы по разработке песка из Нижне-Чурбашкого хвостохранилища буквально "съели" часть дороги, которая ведет к городскому пляжу в Керчи. Ежедневно дорога становится все меньше.

      Что такое хвостохранилище?
      Гидротехническое сооружение, комплекс специальных сооружений и оборудование для складирования или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых.

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      Крим Керч пісок видобуток екологія хвостосховище

      Фото с места добычи песка в Керчи

      Ранее в хвостохранилище хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат". Это делает разработку песка крайне опасной, сообщает "Керчь.ФМ".

      На сегодня техники возле дороги уже нет, зато на противоположной стороне продолжают намывать песок. Фонтан песка с водой бьет на сушу, а грязная жидкость выливается обратно в канал. Также выезжают нагруженные песком фуры.

      В обоих хвостохранилищах "спрятана вся таблица Менделеева", заметило издание.

      Пісок Керч Крим екологія

      Добыча песка в Керчи

      Между тем в ближайшем к хвостохранилищу поселке Приозерное возросло количество хронических бронхо-легочных заболеваний.

      Смотрите видео с места добычи песка в Керчи:

       

      какие еще экологические проблемы существуют на сегодняшний день в крыму:
       
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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Керчь Экология
      Источник: 24 Канал
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