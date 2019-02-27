Кризис на оккупированном полуострове: сколько крымчан не имеют доступа к качественной воде

Пророссийская власть до сих пор не может справиться с проблемой поставки качественной питьевой воды в оккупированный полуостров. Ситуация с доступом к ней до сих пор критическая.

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи на пятом международном форуме "Захваченный Крым: 5 лет сопротивления" в Киеве заявил, что каждый пятый житель аннексированного Крыма не имеет доступа к качественной воде, пишет издание "Крым.Реалии" .

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Он отметил, что оккупанты признают – почти 20 процентов жителей Крыма не имеют доступа к качественной воде.

То есть у каждого пятого человека, живущего на оккупированной территории, нет возможности использовать в том объеме (качественную воду, 24 канал), в котором она нужна нормальному человеку в 21 веке,

– сказал Куркчи.

Отметим, до 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма поставки воды на полуостров прекратили. 26 февраля в Киеве в культурном комплексе "Мыстецький арсенал" стартовал 5-й международный форум "Захваченный Крым: 5 лет сопротивления".

Добавим, в МинВОТ объясняли, что первым шагом для возможного рассмотрения вопроса восстановления подачи воды должно стать признание Москвой факта оккупации Крыма.

России такой вариант не нравится, потому оккупанты ищут легкие пути. От идеи ввести почасовое водоснабжение перешли к поискам источников пресной воды под Черным и Азовским морями, а еще – воруют воду из Херсонской области. Сейчас же хотят провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия "Крымский титан" и "Крымский содовый завод".