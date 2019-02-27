Скільки кримчан не мають доступу до якісної води

Проросійська влада досі не може впоратись із проблемою постачання якісної питної води до окупованого півострова. Ситуація із доступом до неї досі критична.

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі на п'ятому міжнародному форумі "Захоплений Крим: 5 років опору" в Києві заявив, що кожен п'ятий житель анексованого Криму не має доступу до якісної води, пише видання "Крим.Реалії".

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Він зазначив, що окупанти визнають – майже 20 відсотків жителів Криму не має доступу до якісної води.

Тобто у кожного п'ятого людини, що живе на окупованій території, немає можливості використовувати в тому обсязі (якісну воду, 24 канал), в якому вона потрібна нормальній людині в 21 столітті,

– сказав Куркчі.

Зазначимо, до 2014 року 85% потреб Криму в прісній воді забезпечували через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму поставки води на півострів припинили. 26 лютого в Києві в культурному комплексі "Мистецький арсенал" стартував 5-й міжнародний форум "Захоплений Крим: 5 років опору".

Додамо, у МінТОТ пояснювали, що першим кроком для можливого розгляду питання відновлення подачі води має стати визнання Москвою факту окупації Криму.

Росії такий варіант не подобається, тому окупанти шукають легші шляхи. Від ідеї запровадити погодинне водопостачання перейшли до пошуків джерел прісної води під Чорним та Азовським морями, а ще – крадуть воду з Херсонщини. Зараз ж хочуть провести реконструкцію Північно-Кримського каналу для поліпшення водопостачання Армянська й забезпечення технічною водою підприємства "Кримський титан" та "Кримський содовий завод".