Проблеми з прісною водою у Криму: окупанти шукатимуть її на морському дні

Щоб вирішити проблему з прісною водою в анексованому Криму, окупанти вирішили почати шукати джерела прісної води під Чорним та Азовським морями.

Про це повідомляє АТR з посиланням на прес-службу "кримського сенатора" Сергія Цекова.

Він пояснив, що пошук джерел з прісною водою на морському дні необхідний у зв’язку з інформацією від керівника Федерального агентства з надрокористування, заступника голови Мінприроди Росії Євгена Кисельова.

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За його словами (Євгенія Кисельова), там проводитимуться спеціалізовані пошукові роботи регіонального плану. За радянських часів в Азовському морі було отримано фонтан прісної води, що підтверджує її наявність у цьому регіоні,

– мовиться в повідомленні.

Водночас російські окупанти стверджують, що проблем із забезпеченням прісною водою східної частини півострова немає. Там нібито достатньо ресурсів і запасів підземних вод для забезпечення Керчі, Феодосії і навіть Севастополя.

Складнішою є ситуація склалася в Армянську і Красноперекопську, де води бракує для технологічних потреб. Там відбувається постійне підсолення підземних вод.

Зазначимо, що після того, як Крим анексувала Росія, на півострові почались проблеми з прісною водою. Так, у Криму пересохла одна з найбільших річок – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.



Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак заявив, що екологічний стан у Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена засухою через нестачу води.