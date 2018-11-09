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      Проблеми з прісною водою у Криму: окупанти шукатимуть її на морському дні

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      Проблеми з прісною водою у Криму: окупанти шукатимуть її на морському дні

      Щоб вирішити проблему з прісною водою в анексованому Криму, окупанти вирішили почати шукати джерела прісної води під Чорним та Азовським морями.

      Про це повідомляє АТR з посиланням на прес-службу "кримського сенатора" Сергія Цекова.

      Він пояснив, що пошук джерел з прісною водою на морському дні необхідний у зв’язку з інформацією від керівника Федерального агентства з надрокористування, заступника голови Мінприроди Росії Євгена Кисельова.

      Читайте також: Засуха в Криму: що має зробити Росія, аби отримати воду з України

      За його словами (Євгенія Кисельова), там проводитимуться спеціалізовані пошукові роботи регіонального плану. За радянських часів в Азовському морі було отримано фонтан прісної води, що підтверджує її наявність у цьому регіоні,
      – мовиться в повідомленні.

      Водночас російські окупанти стверджують, що проблем із забезпеченням прісною водою східної частини півострова немає. Там нібито достатньо ресурсів і запасів підземних вод для забезпечення Керчі, Феодосії і навіть Севастополя.

      Складнішою є ситуація склалася в Армянську і Красноперекопську, де води бракує для технологічних потреб. Там відбувається постійне підсолення підземних вод.

      Зазначимо, що після того, як Крим анексувала Росія, на півострові почались проблеми з прісною водою. Так, у Криму пересохла одна з найбільших річок – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

      Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак заявив, що екологічний стан у Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена засухою через нестачу води.

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Екологія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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