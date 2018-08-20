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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Засуха в Криму: що має зробити Росія, аби отримати воду з України

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Засуха в Криму
Засуха в Криму / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація повинна офіційно визнати окупацію Криму для можливого відновлення подачі води на анексований півострів.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

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"На 70% території Криму сьогодні засуха, там немає води. Майже щодня з’являються повідомлення про те, що пересихає річка, водосховище тощо. Навіть попри те, що останніми днями йшли дощі, рівень води у водосховищах не піднімається, бо випаровування відбувається швидше. На сьогодні Крим – це фактично зона екологічного лиха. Без сумніву, сільське господарство вмирає. Є проблема з постачанням води для людей. Є багато відео, на яких видно, що з крану тече щось буре, я вже мовчу про те, що солоне", – розповів чиновник.

Він зауважив, що наразі Росія жодного разу офіційно не зверталася до України з проханням подати воду на півострів.

Також, заступник міністра пояснив, що першим кроком для можливого розгляду питання відновлення подачі води має стати визнання Москвою факту окупації Криму.

Тоді обов’язково треба було б написати: "Шановна владо України, ми, країна-окупант, Російська Федерація…" Бо ж чого, ви, хлопці, звертаєтеся до нас? Оскільки це окупована вами територія, то перший крок для подачі води – визнання цього факту. А інакше якого біса ми повинні з вами розмовляти? Якщо вони визнають, що це окупована територія, яка належить Україні, то ми з гуманітарних міркувань можемо розглянути можливість подачі води,
– наголосив Гримчак.

Нагадаємо, нещодавно у Криму пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

Згодом, Юрій Гримчак заявив, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

Теги: Новини України Екологія Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Юрій Гримчак
Джерело: 24 Канал
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