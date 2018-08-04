Засуха в Криму: у мережі показали фото масштабів катастрофи
Стан екології в окупованому Російською Федерацією Криму стає дедалі катастрофічнішим. Так, у селі Владиславівка Кіровського району через посуху озеро перетворилося на калюжу.
Відповідні фото оприлюднив "Кримський Хахол" у Twitter.
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Як зазначив блогер, колись водойма була досить глибокою, проте зараз стала схожою на футбольне поле.
Це колишнє озеро у Владиславівці. Місцеві кажуть, що воно раніше було глибиною метрів 5-6. Зараз воно більше схоже на футбольне поле. Правда, калюжа ще залишилася, поки залишилася,
– підписав він під знімками.
В окупованому Криму через засуху висохло озеро
Екологічна катастрофа в Криму
В окупованому Криму висохло озеро
Через засуху в окуповному Криму висохло озеро