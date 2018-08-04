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Засуха в Крыму: в сети показали фото масштабов катастрофы

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В Крыму из-за засухи высохло озеро
В Крыму из-за засухи высохло озеро / Фото с Twitter

Состояние экологии в оккупированном Российской Федерацией Крыму становится все более катастрофической. Так, в селе Владиславовка Кировского района из-за засухи озеро превратилось в лужу.

Соответствующие фото обнародовал "Крымский Хахол" в Twitter.

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Как отметил блогер, когда-то водоем быладостаточно глубоким, однако сейчас стал похожим на футбольное поле.

Это бывшее озеро в Владиславовке. Местные говорят, что оно ранее было глубиной метров 5-6. Сейчас оно больше похоже на футбольное поле. Правда, лужа еще осталась, пока осталась,
– подписал он под снимками.


В оккупированном Крыму из-за засухи высохло озеро

Экологическая катастрофа в Крыму


В оккупированном Крыму высохло озеро

Из-за засухи в оккупированном Крыму высохло озеро

 

Теги: Новости Украины Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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