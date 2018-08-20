Засуха в Крыму: что должна сделать Россия, чтобы получить воду из Украины

Российская Федерация должна официально признать оккупацию Крыма для возможного возобновления подачи воды на аннексированный полуостров.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Апострофу".

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"На 70% территории Крыма сегодня засуха, там нет воды. Почти ежедневно появляются сообщения о том, что пересыхает река, водохранилище и тому подобное. Даже несмотря на то, что последние дни шли дожди, уровень воды в водохранилищах не поднимается, потому что испарение происходит быстрее. На сегодня Крым – это фактически зона экологического бедствия. Без сомнения, сельское хозяйство умирает. Есть проблема с поставкой воды для людей. Есть много видео, на которых видно, что из крана течет нечто бурое, я уже молчу о том, что соленое", – рассказал чиновник.

Он отметил, что пока Россия ни разу официально не обращалась к Украине с просьбой подать воду на полуостров.

Также, заместитель министра объяснил, что первым шагом для возможного рассмотрения вопроса возобновления подачи воды должно стать признание Москвой факта оккупации Крыма.

Тогда обязательно надо было бы написать: "Уважаемая власть Украины, мы, страна-оккупант, Российская Федерация...". Так чего же, вы, ребята, обращаетесь к нам? Поскольку это оккупированная вами территория, то первый шаг для подачи воды – признание этого факта. А иначе какого черта мы должны с вами разговаривать? Если они признают, что это оккупированная территория, которая принадлежит Украине, то мы из гуманитарных соображений можем рассмотреть возможность подачи воды,

– подчеркнул Гримчак.

Напомним, недавно в Крыму пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.

Впоследствии, Юрий Гримчак заявил, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.