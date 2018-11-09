Проблемы с пресной водой в Крыму: оккупанты будут искать ее на морском дне

Чтобы решить проблему с пресной водой в аннексированном Крыму, оккупанты решили начать искать источники пресной воды под Черным и Азовским морями.

Об этом сообщает АТR со ссылкой на пресс-службу "крымского сенатора" Сергея Цекова.

Он пояснил, что поиск источников с пресной водой на морском дне необходим в связи с информацией от руководителя Федерального агентства по недропользованию, замглавы Минприроды России Евгения Киселева.

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По его словам (Евгения Киселева), там будут проводиться специализированные поисковые работы регионального плана. В советское время в Азовском море был получен фонтан пресной воды, подтверждающий ее наличие в этом регионе,

– говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты утверждают, что проблем с обеспечением пресной водой восточной части полуострова нет. Там якобы достаточно ресурсов и запасов подземных вод для обеспечения Керчи, Феодосии и даже Севастополя.

Сложнее ситуация сложилась в Армянске и Красноперекопске, где воды не хватает для технологических нужд. Там происходит постоянное подсоление подземных вод.

Отметим, что после того, как Крым аннексировала Россия, на полуострове начались проблемы с пресной водой. Так, в Крыму пересохла одна из крупнейших рек – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак заявил, что экологическое состояние в Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.