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      Проблемы с пресной водой в Крыму: оккупанты будут искать ее на морском дне

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      Проблемы с пресной водой в Крыму: оккупанты будут искать ее на морском дне

      Чтобы решить проблему с пресной водой в аннексированном Крыму, оккупанты решили начать искать источники пресной воды под Черным и Азовским морями.

      Об этом сообщает АТR со ссылкой на пресс-службу "крымского сенатора" Сергея Цекова.

      Он пояснил, что поиск источников с пресной водой на морском дне необходим в связи с информацией от руководителя Федерального агентства по недропользованию, замглавы Минприроды России Евгения Киселева.

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      По его словам (Евгения Киселева), там будут проводиться специализированные поисковые работы регионального плана. В советское время в Азовском море был получен фонтан пресной воды, подтверждающий ее наличие в этом регионе,
      – говорится в сообщении.

      В то же время российские оккупанты утверждают, что проблем с обеспечением пресной водой восточной части полуострова нет. Там якобы достаточно ресурсов и запасов подземных вод для обеспечения Керчи, Феодосии и даже Севастополя.

      Сложнее ситуация сложилась в Армянске и Красноперекопске, где воды не хватает для технологических нужд. Там происходит постоянное подсоление подземных вод.

      Отметим, что после того, как Крым аннексировала Россия, на полуострове начались проблемы с пресной водой. Так, в Крыму пересохла одна из крупнейших рек – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.

      Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак заявил, что экологическое состояние в Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.

      Теги: Новости Украины Новости России Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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