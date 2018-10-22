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      "Все ресурсы исчерпаны": оккупанты аннексированного Крыма начали воровать воду из Херсона

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      Крым все ближе к экологической катастрофе. Летнюю засуху сменила осенняя. Дождей почти нет, а вода в подземных источниках становится более соленой, поэтому потреблять ее нельзя. А все из-за того, что Крым больше не под украинским контролем и власть отказалась поставлять оккупантам воду из Днепра. Поэтому они прибегли к радикальным шагам, буквально воруют воду из Херсонщины.

      До недавнего времени насосная станция на юге украинской Херсонщины подпольно поставляла предприятиям оккупированного Крыма соляной раствор. И объект прикрыли.

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      "Последние события на Сиваше стали печальным подтверждением общей тенденции. Вопрос даже не в том, что предприятия, которые 4 года работали в оккупированном Крыму, использовали природные ресурсы без разрешения. Вопрос в том, что 4 года на это никто не обращал внимания", – отметил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

      Нагло пользоваться украинскими ресурсами России не привыкать. Воруют, потому что не хватает. Самое первое – воды. Особенно для промышленных нужд. Полуостров постепенно превращается в пустыню.


      В Крыму значительно уменьшилось количество растений

      Оккупанты во всем винят Украину, которая прекратила подачу воды из Днепра еще в 2014-м, а в прошлом году построила дамбу на Северо-Крымском канале и окончательно отрезала Крым от днепровской воды. Это при том, что собственными источниками полуостров обеспечен лишь на 15%.

      "То, что делает украинская националистическая власть, имеет признаки геноцида!"– цинично заявил постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов.

      В том, что случилось, виноват только оккупант, говорит заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

      Для России Крым должен стать неподъемной ношей! По международным правилам за оккупированную территорию всегда отвечает оккупант,
      – сказал Умеров.

      Как строили дамбу на Херсонщине, чтобы разграничить материк и полуостров, хорошо помнит Игорь Шевченко. Тогда он был министром экологии и природных ресурсов Украины.

      Говорит, сейчас полуостров – на грани экологического бедствия. В поисках воды оккупанты пробурили сотни скважин. Чтобы добывать подземные воды, в России приняли соответствующий законопроект. Так участники "свободной экономической зоны" начали использовать то, что охранялось десятилетиями.

      "За эти несколько лет они вытянули всю воду, которую только можно. И уже в тех колодцах, которыми пользовались люди, в той местности воды почти нет", – подчеркнул экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко.

      Если не прекратить бесконтрольное выкачивание воды из скважин, за несколько лет полуостров высохнет. У нас есть информация о том, что качество питьевой воды, которую употребляют люди, она не отвечает никаким требованиям. В колодцах соленая вода, все ресурсы исчерпаны,
      – убеждает директор Департамента экологии Херсонской ОГА Юрий Попутько.

      Ранее подземные воды Крыму пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными. Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Экология
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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