Россия токсичными отходами загрязняет Черное море: прокуратура Крыма начала расследование
Прокуратура Крыма начала досудебное расследование из-за загрязнения Россией Черного моря токсичными веществами. Под угрозой – здоровье населения.
Следователи установили, что после аннексии полуострова оккупанты начали незаконно добывать песок. Для этого россияне используют дамбу Нижне-Чурбашского хвостохранилища в Керчи, передают в прокуратуре АР Крым.
Читайте также: Из-за моста оккупантов в Крыму стремительно мелеет канал морского порта, – СМИ
Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал,
– добавляют следователи.
В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и природной среды.
Против нарушителей в прокуратуре уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил охраны или использования недр".
Что известно о новой экобеде в Крыму?
– Оккупанты уже уничтожили дамбу из-за незаконной добычи песка, которая не пропускала опасные отходы в море.
– Россияне не реагируют на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов и продолжают действия.
– Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества – мышьяк, ванадий, фосфор и железо.
Что такое хвостохранилище и чем известно Нижне-Чурбашское?
Хвостохранилище – это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. На горно-обогатительных комбинатах из добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилища. Хвосты поступают в виде пульпы – песка или воды. В основном хвостохранилище отгораживается дамбой, которая намывается из хвостов и дополнительно укрепляется. Нижне-Чурбашское хвостохранилище эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.