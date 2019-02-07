12:05
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Россия токсичными отходами загрязняет Черное море: прокуратура Крыма начала расследование

      95 Читати новину українською
      Территория вблизи Нижне-Чурбашского хвостохранилища
      Территория вблизи Нижне-Чурбашского хвостохранилища / Фото из открытых источников

      Прокуратура Крыма начала досудебное расследование из-за загрязнения Россией Черного моря токсичными веществами. Под угрозой – здоровье населения.

      Следователи установили, что после аннексии полуострова оккупанты начали незаконно добывать песок. Для этого россияне используют дамбу Нижне-Чурбашского хвостохранилища в Керчи, передают в прокуратуре АР Крым.

      Читайте также: Из-за моста оккупантов в Крыму стремительно мелеет канал морского порта, – СМИ

      Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал,
      – добавляют следователи.

      В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и природной среды.

      Против нарушителей в прокуратуре уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил охраны или использования недр".

      Что известно о новой экобеде в Крыму?

      – Оккупанты уже уничтожили дамбу из-за незаконной добычи песка, которая не пропускала опасные отходы в море.

      – Россияне не реагируют на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов и продолжают действия.

      – Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества – мышьяк, ванадий, фосфор и железо.

      Что такое хвостохранилище и чем известно Нижне-Чурбашское?
      Хвостохранилище – это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. На горно-обогатительных комбинатах из добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилища. Хвосты поступают в виде пульпы – песка или воды. В основном хвостохранилище отгораживается дамбой, которая намывается из хвостов и дополнительно укрепляется. Нижне-Чурбашское хвостохранилище эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.

      blog_ava
      Украинские военные показали видео масштабных учений с кораблями и авиацией
      сегодня
      673
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Экология
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Спасательный круг для российского агента в Риге или Очередная марионетка Кремля
      сегодня , 12:03 Спасательный круг для российского агента в Риге или Очередная марионетка Кремля
      Злой Одессит 5
      Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      сегодня , 11:56 Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      Настя Сукач 1642
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сегодня , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 147
      Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      сегодня , 11:00 Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      Наталя Сколоздра 29
      BankID: что это, как действует и какая от него польза
      сегодня , 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
      Яніна Ткачук 75
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Апокалипсис в Киеве": в соцсетях делятся фотографиями мощной грозы
       20 сентября 2017 , 17:05
      Окружение Порошенко настаивало, чтобы Кононенко сложил мандат, — журналист
       6 февраля 2016 , 12:37
      Как капитан Шахтера едва не подрался с Месси
       5 августа 2018 , 17:00
      Омелян мечтает о производстве электромобилей в Украине
       30 октября 2018 , 15:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук