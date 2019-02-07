Россия токсичными отходами загрязняет Черное море: прокуратура Крыма начала расследование

Прокуратура Крыма начала досудебное расследование из-за загрязнения Россией Черного моря токсичными веществами. Под угрозой – здоровье населения.

Следователи установили, что после аннексии полуострова оккупанты начали незаконно добывать песок. Для этого россияне используют дамбу Нижне-Чурбашского хвостохранилища в Керчи, передают в прокуратуре АР Крым.

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Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал,

– добавляют следователи.

В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и природной среды.

Против нарушителей в прокуратуре уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил охраны или использования недр".

Что известно о новой экобеде в Крыму?

– Оккупанты уже уничтожили дамбу из-за незаконной добычи песка, которая не пропускала опасные отходы в море.

– Россияне не реагируют на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов и продолжают действия.

– Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества – мышьяк, ванадий, фосфор и железо.

Что такое хвостохранилище и чем известно Нижне-Чурбашское?

Хвостохранилище – это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. На горно-обогатительных комбинатах из добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилища. Хвосты поступают в виде пульпы – песка или воды. В основном хвостохранилище отгораживается дамбой, которая намывается из хвостов и дополнительно укрепляется. Нижне-Чурбашское хвостохранилище эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.