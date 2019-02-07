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      Росія токсичними відходами забруднює Чорне море: прокуратура Криму почала розслідування

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      Територія поблизу Нижньо-Чурбашського хвостосховища
      Територія поблизу Нижньо-Чурбашського хвостосховища / фото з відкритих джерел

      Прокуратура Криму розпочала досудове розслідування через забруднення Росією Чорного моря токсичними речовинами. Під загрозою – здоров’я населення.

      Слідчі встановили, що після анексії півострова окупанти почали незаконно видобувати пісок. Для цього росіяни використовують дамбу Нижньо-Чурбашського хвостосховища у Керчі, передають у прокуратурі АР Крим.

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      Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, внаслідок чого, бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал,
      – додають слідчі.

      У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення і природного середовища.

      Проти порушників у прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил охорони або використання надр".

      Що відомо про нове еколихо у Криму?

      – Окупанти вже знищили дамбу через незаконний видобуток піску, яка не пропускала небезпечні відходи у море.

      – Росіяни не реагують на обурення екологів, громадськості та правоохоронних органів і продовжують дії.

      – Видобуток і промивання піску провокує різні захворювання, у самому піску містяться хімічні речовини – миш'як, ванадій, фосфор і залізо.

      Що таке хвостосховище і чим відоме Нижньо-Чурбашське?Хвостосховище — це гідротехнічна споруда, призначена призначені для складання або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин. На гірничо-збагачувальних комбінатах зі добутої руди отримують концентрат, а відходи переробки переміщують у хвостосховища. Хвости надходять у вигляді пульпи – піску чи води. Здебільшого хвостосховище відгороджується дамбою, яка намивається з хвостів і додатково зміцнюється. Нижньо-Чурбашське хвостосховище експлуатувалося з 1968 року і призначалася для збору отруйних відходів збагачення руд Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. Скидання пульпи у хвостосховище було припинено в 1994 році разом з роботою комбінату.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Екологія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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