Росія токсичними відходами забруднює Чорне море: прокуратура Криму почала розслідування

Прокуратура Криму розпочала досудове розслідування через забруднення Росією Чорного моря токсичними речовинами. Під загрозою – здоров’я населення.

Слідчі встановили, що після анексії півострова окупанти почали незаконно видобувати пісок. Для цього росіяни використовують дамбу Нижньо-Чурбашського хвостосховища у Керчі, передають у прокуратурі АР Крим.

Читайте також: Через міст окупантів у Криму стрімко міліє канал морського порту, – ЗМІ

Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, внаслідок чого, бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал,

– додають слідчі.

У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення і природного середовища.

Проти порушників у прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил охорони або використання надр".

Що відомо про нове еколихо у Криму?

– Окупанти вже знищили дамбу через незаконний видобуток піску, яка не пропускала небезпечні відходи у море.

– Росіяни не реагують на обурення екологів, громадськості та правоохоронних органів і продовжують дії.

– Видобуток і промивання піску провокує різні захворювання, у самому піску містяться хімічні речовини – миш'як, ванадій, фосфор і залізо.

Що таке хвостосховище і чим відоме Нижньо-Чурбашське?Хвостосховище — це гідротехнічна споруда, призначена призначені для складання або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин. На гірничо-збагачувальних комбінатах зі добутої руди отримують концентрат, а відходи переробки переміщують у хвостосховища. Хвости надходять у вигляді пульпи – піску чи води. Здебільшого хвостосховище відгороджується дамбою, яка намивається з хвостів і додатково зміцнюється. Нижньо-Чурбашське хвостосховище експлуатувалося з 1968 року і призначалася для збору отруйних відходів збагачення руд Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. Скидання пульпи у хвостосховище було припинено в 1994 році разом з роботою комбінату.