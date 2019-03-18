У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску

В окупованому Криму роботи з розробки піску з Нижньо-Чурбаського хвостосховища буквально "з'їли" частину дороги, яка веде до міського пляжу в Керчі. Щодня дорога стає дедалі меншою.

Що таке хвостосховище? Гідротехнічна споруда, комплекс спеціальних споруд та обладнання для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відходів збагачення корисних копалин.

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Фото з місця видобутку піску в Керчі

Раніше у хвостосховищі зберігалися отруйні відходи підприємства "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат". Це робить розробку піску вкрай небезпечною, повідомляє "Керчь.ФМ".

На сьогодні техніки біля дороги вже немає, зате на протилежному боці продовжують намивати пісок. Фонтан піску з водою б'є на сушу, а брудна рідина виливається назад у канал. Також виїжджають навантажені піском фури.

В обох хвостосховищах "захована вся таблиця Менделєєва", зауважило видання.



Видобуток піску в Керчі

Тим часом у найближчому до хвостосховища селищі Приозерне зросла кількість хронічних бронхо-легеневих захворювань.

Дивіться відео з місця видобутку піску в Керчі: