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      У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску

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      Екологія Криму страждає від видобутку отруйного піску
      Екологія Криму страждає від видобутку отруйного піску / Kerch.fm

      В окупованому Криму роботи з розробки піску з Нижньо-Чурбаського хвостосховища буквально "з'їли" частину дороги, яка веде до міського пляжу в Керчі. Щодня дорога стає дедалі меншою.

      Що таке хвостосховище? Гідротехнічна споруда, комплекс спеціальних споруд та обладнання для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відходів збагачення корисних копалин.

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      Крим Керч пісок видобуток екологія хвостосховище
      Фото з місця видобутку піску в Керчі

      Раніше у хвостосховищі зберігалися отруйні відходи підприємства "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат". Це робить розробку піску вкрай небезпечною, повідомляє "Керчь.ФМ".

      На сьогодні техніки біля дороги вже немає, зате на протилежному боці продовжують намивати пісок. Фонтан піску з водою б'є на сушу, а брудна рідина виливається назад у канал. Також виїжджають навантажені піском фури.

      В обох хвостосховищах "захована вся таблиця Менделєєва", зауважило видання.

      Пісок Керч Крим екологія
      Видобуток піску в Керчі

      Тим часом у найближчому до хвостосховища селищі Приозерне зросла кількість хронічних бронхо-легеневих захворювань.

      Дивіться відео з місця видобутку піску в Керчі:

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Екологія Керч
      Джерело: 24 Канал
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