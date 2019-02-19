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      Нове еколихо: в окупованому Криму через засолення ґрунтів гинуть дерева

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      В окупованому Криму – нове еколихо, масово гинуть дерева
      В окупованому Криму – нове еколихо, масово гинуть дерева / фото з відкритих джерел

      Жителі окупованого Криму б’ють на сполох: через нестачу води потерпають степові райони півострова. Через нову екологічну катастрофу гинуть дерева.

      Так, у селі Дмитрівка в анексованому Криму місцеві жителі зробили фото висохлого і побілілого пня. Люди стверджують, що такі загиблі дерева є правдивим свідченням стрімкого засолення ґрунту, передає місцеве видання "Примітки".

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      Сиваш став солонішим, дерева гинуть один за іншим. Вони висихають, потім їх сушать на дрова, але деревина пахне інакше, ніж раніше. Ніби вона просочилася сольовим розчином,
      – пишуть у виданні.

      Окупаційна влада півострова визнає катастрофічну нестачу прісної води, від якої найбільше страждають степові сільськогосподарські райони. Російські вчені розглядають три варіанти порятунку кримських земель: опріснення, очищення стічних вод і пошук нових джерел прісної води, шляхом буріння артезіанських свердловин.


      Фото засоленого пенька в окупованому Криму

      Після того, як Україна припинила постачання води на півострів, проблему зі зрошенням землі окупантам так і не вдалося вирішити. До анексії Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

      До речі, у серпні 2018 року у МінТОТі заявили, що з часу окупації півострова у Криму зникло близько 70% зелених насаджень степового Криму. В українському міністерстві вже тоді пояснювали: ситуація катастрофічна.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Екологія
      Джерело: 24 Канал
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