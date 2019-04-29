Почему Украина не вступит в НАТО в ближайшее время

В НАТО пообещали, что Украина обязательно станет членом Альянса, правда в ближайшей перспективе это точно не произойдет. Дело в том, что сегодня НАТО находится не на той стадии, чтобы обсудить вопросы, на которые организация обычно отвечает, когда принимает новых членов. В то же время Украина не готова к вступлению.

Как заметил бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу, Альянс очень четко сказал, что Украина и Грузия будут его членами, передает "Сегодня".

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"Это очень четкое обещание. Но как это осуществить на практике? Это очень сложный вопрос, потому что он не только практичный, но еще и политический и безопасностный. Ведь когда НАТО приглашает новых членов, он должен иметь ответ на вопрос: "Есть ли у вас стратегия защиты этих стран?". Можете ли вы применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, если на Грузию или Украину нападут? Думаю, решение есть, но сейчас НАТО находится не на той стадии, чтобы их обсуждать", – подчеркнул он.

По его словам, взаимоотношения Альянса с Россией настолько плохие и конфронтационные, что большинство союзников хотят просто отсрочить проблему.

Сейчас Альянс не готов решать эту проблему. Но готова и Украина с точки зрения соответствия стандартам НАТО. Вам еще нужно провести реформы у себя дома, которые наравне с реформами в секторе обороны, также является обязательным условием для вступления в НАТО. Но я думаю, что Украина быстрее подготовится, чем НАТО. Поэтому Альянсу совсем скоро надо начинать искать решение проблемы,

– подытожил Вершбоу.

Заметим, недавно Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве. Мероприятие состоится с 22 по 25 мая 2020 года и пройдет в Украине впервые.

Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заявляла, что Украина не может в короткий срок стать членом НАТО. А для того, чтобы вступить в Альянс в будущем, Киеву важно и дальше продолжать процесс реформ и укреплять оборонную сферу страны.

Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре в случае успешного выполнения годовых национальных программ сотрудничества Украины с Альянсом невозможно. Прежде всего-необходимо консенсусное политическое решение НАТО о предоставлении Плана действий по членству, который является неотъемлемой частью процесса обретения членства. Во-вторых, реформы должны быть реализованы. Не существует короткого пути к членству в НАТО. Мы имеем инструменты, с помощью которых мы можем помочь и оказать поддержку, стимулировать Украину в этих реформах, и говорится о Годовой национальной программе,

– подчеркнула она.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И НАТО: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ