Прекращение военного и гражданского сотрудничества России и НАТО: появилась реакция альянса

НАТО опровергло заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что Альянс и Россия полностью прекратили сотрудничество. В международной организации отметили, что в двухвекторной политике в отношении Москвы ничего не изменилось.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает сайт DW.

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Напомним, что накануне Россия заявила, что полностью прекращает сотрудничество с НАТО гражданской и военной линии. "НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", – сказал российский дипломат Грушко.

На это заявление Оана Лунгеску отметила, что в марте 2014 года НАТО, в связи с агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановило практическое сотрудничество с РФ, сохранив при этом каналы для военного и политического диалога. С тех пор ситуация не изменилась.

Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога,

– сказала она.

Лунгеску добавила, что НАТО готово к диалогу с Россией, чтобы разъяснить обозначения позиций Альянса, снижение рисков и усиление прозрачности.

Одной из причин обострения отношений между НАТО и Россией является агрессия Кремля против Украины и ее действия в Черном море. В частности, США и другие страны-члены НАТО уже в ближайшее время могут договориться о новом уровне помощи для Украины. В США понимают, что пока сделали не все, что было "в их силах".

Что такое НАТО?

Это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, который был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).