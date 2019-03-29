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      НАТО готовит новый ход в ответ на намерения России в отношении Украины

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      Страны НАТО могут активизировать помощь Украине, – Помпео
      Страны НАТО могут активизировать помощь Украине, – Помпео / Фото из открытых источников

      США и другие страны-члены НАТО уже в ближайшее время могут договориться о новом уровне помощи для Украины в сопротивлении агрессии России. В США понимают, что пока сделали не все, что было в их силах".

      Анонсировать совместную серию действий союзники планируют уже на следующей неделе ( с 1 апреля – 24 канал), заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушании в Конгрессе, передает "Голос Америки".

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      Речь идет об отпоре агрессии России в оккупированном Крыму, на Азове и во всем регионе в целом. Отметим, вскоре в Вашингтоне состоится совещание министров иностранных дел стран НАТО. Союзники также отметят 70-летие альянса.

      Я не уверен, что мы уже сделали все, что в наших силах,
      – сказал госсекретарь США.

      При этом Помпео не уточнил, на какие именно действия могут решиться союзники. Однако США "постоянно оценивают" правильность комбинации возможных ответов.

      "Это не только видимые инструменты, оружие и боеприпасы, – но и обмен разведданными", – отметил он.

      Вашингтон активно поддерживает Украину с начала аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе. США помогали Киеву с экипировкой, нелетальным и летальным оружием, военной техникой и тому подобное. Кроме того, в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 250 миллионов долларов для усиления обороны.

      Помощь США за время войны на Донбассе

      Сколько денег выделяли США на поддержку украинской армии за время российской агрессии

      Кроме того, США и Евросоюз продлили антироссийские санкции, которые ввели из-за агрессии Кремля в Украине. Важным шагом стало также введение новых санкций за захват украинских кораблей вблизи Керченского пролива. К ним присоединились США, ЕС, Канада и Автралия.

      Почему в регионе возникла эскалация?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Война на Донбассе НАТО Украина – Россия Новости России Новости США Новости политики
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