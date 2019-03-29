Американская политика сдерживания действий президента России Владимира Путина является одной из самых жестких со времен 40-го президента Рональда Рейгана. В Вашингтоне вполне осознают угрозу со стороны Москвы.

Однако в этом направлении Соединенным Штатам предстоит выполнить еще больше работы, подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео во время конференции в Вашингтоне, которая транслировалась на сайте Госдепартамента.

Читайте также: Борьба с Западом только начинается, – экс-посол США о стратегии Путина

Таким образом Помпео прокомментировал утверждение о сговоре предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Владимир Путин не в восторге от того, что мы экспортируем энергоресурсы. Никак не может быть в лучших интересах России и то, что бюджет (проект бюджета на следующий финансовый год 24 канал) Министерства обороны США превышает 700 мильярдов долларов,

– подчеркнул он.

Однако при этом госсекретарь подчеркнул, что "нельзя спекулировать на подобных обвинениях". По его словам, на слушаниях в Сенате Конгресса его "постоянно обвиняют в том" что нынешняя вашингтонская администрация "не понимает, какую угрозу представляет Россия для США".

"Я вижу, как президент Трамп принимает эту угрозу очень серьезно", – ответил на это он.

Отметим, специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В целом оно длилось два года. По информации американских СМИ, Мюллер в своем отчете не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследования, что вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должны были выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.