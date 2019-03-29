08:27
29 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко
      Вєсті.UA
      19:27, 28 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Путин не в восторге, – Госсекретарь США о "жесткой политике" сдерживания России

      93 Читати новину українською
      США о "жесткой политике" сдерживания России со времен Рейгана
      США о "жесткой политике" сдерживания России со времен Рейгана / Фото из открытых источников

      Американская политика сдерживания действий президента России Владимира Путина является одной из самых жестких со времен 40-го президента Рональда Рейгана. В Вашингтоне вполне осознают угрозу со стороны Москвы.

      Однако в этом направлении Соединенным Штатам предстоит выполнить еще больше работы, подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео во время конференции в Вашингтоне, которая транслировалась на сайте Госдепартамента.

      Читайте также: Борьба с Западом только начинается, – экс-посол США о стратегии Путина

      Таким образом Помпео прокомментировал утверждение о сговоре предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа с Россией.

      Владимир Путин не в восторге от того, что мы экспортируем энергоресурсы. Никак не может быть в лучших интересах России и то, что бюджет (проект бюджета на следующий финансовый год 24 канал) Министерства обороны США превышает 700 мильярдов долларов,
      – подчеркнул он.

      Однако при этом госсекретарь подчеркнул, что "нельзя спекулировать на подобных обвинениях". По его словам, на слушаниях в Сенате Конгресса его "постоянно обвиняют в том" что нынешняя вашингтонская администрация "не понимает, какую угрозу представляет Россия для США".

      "Я вижу, как президент Трамп принимает эту угрозу очень серьезно", – ответил на это он.

      Отметим, специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В целом оно длилось два года. По информации американских СМИ, Мюллер в своем отчете не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.

      С чего началось "российское расследование"?
      Основанием стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследования, что вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должны были выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.

      blog_ava
      Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      1700
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Майк Помпео
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Намеренно затягивал дела: о судье, который закрыл 22 производства против пьяных водителей
      28 марта , 23:30 Намеренно затягивал дела: о судье, который закрыл 22 производства против пьяных водителей
      Ірина Шиба 110
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 марта , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1811
      Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      28 марта , 21:02 Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      Ірина Поліщук 617
      Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      28 марта , 20:01 Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      Світлана Попова 234
      Бизнес кандидатов в президенты и их семей
      28 марта , 19:00 Бизнес кандидатов в президенты и их семей
      Яніна Ткачук 905
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Человекоподобный робот София отличилась интересными заявлениями
       19 июля 2018 , 09:09
      Трагедия в российском Кемерово: СМИ сообщили об увеличении количества пострадавших
       29 марта 2018 , 13:45
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук