Борьба с Западом только начинается, – экс-посол США о стратегии Путина

Глава Кремля Владимир Путин не жалеет ничего для достижения своих целей – использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести борьбу с Западом. А это противостояние только начинается.

Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, а себя он называет представителем "традиционных ценностей", заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, пишет "Радио Свобода".

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"Борьба между Путиным и Западом только начинается", – сказал он в Конгрессе США.

Там 28 марта состоялись слушания в комитете разведки палаты представителей. Их причина – возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Он (Путин – 24 канал) использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести эту борьбу внутри России и за ее пределами,

– отметил Макфол.

Он также отметил, что Путин для достижения своих целей активно вкладывает деньги в СМИ, в том числе в телеканал RT и новостное агентство Sputnik и "создает по всему миру фейковые организации".

Глава Кремля также "использует разведслужбы для того, чтобы воровать информацию". Кроме того, "он использует собственность и деньги за рубежом, чтобы влиять на внешнюю политику".

"Иногда Путин использует для достижения своих политических целей еще и скрытые военные механизмы, как это произошло в Украине в 2014 году", – также отметил дипломат.

Зато экс-глава отдела ЦРУ по России Стивен Холл считает целью Путина "ослабление демократии в России и на Западе". Он отметил, что "в Кремле сидит мафия", и на Путина не стоит смотреть "через линзы либерального оптимизма".

Как Россия вмешивалась в американские выборы?Американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.



В ноябре 2018 года адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопрос о вмешательстве РФ в выборы. Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы.



По данным The New York Times, во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями России или посредниками не менее 100 раз.

Отметим, специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В общем оно продолжалось два года. По информации американских СМИ, Мюллер в своем отчете не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.

С чего началось "русское расследование"?Основанием стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование, которое вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должно было выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.