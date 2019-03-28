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      Боротьба із Заходом тільки починається, – екс-посол США про стратегію Путіна

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      Захід використовує гроші олігархів і спецслужб для боротьби із Заходом, – екс-посол США
      Захід використовує гроші олігархів і спецслужб для боротьби із Заходом, – екс-посол США / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін не шкодує нічого для досягнення своїх цілей – використовує гроші олігархів і спецслужб, аби вести боротьбу із Заходом. А це протистояння лише починається.

      Путін вважає, що бореться з ліберальним декадентським Заходом, а себе він називає представником"традиційних цінностей", заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Заявою про можливе невизнання виборів Росія шантажує Захід, – експерт

      "Боротьба між Путіним і Заходом тільки починається", – сказав він у Конгресі США.

      Там 28 березня відбулися слухання у комітеті розвідки палати представників. Їхня причина – можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року.

      Він (Путін – 24 канал) використовує гроші олігархів і спецслужб, щоб вести цю боротьбу всередині Росії і за її межами,
      – наголосив Макфол.

      Він також зазначив, що Путін для досягнення своїх цілей активно вкладає гроші в ЗМІ, в тому числі в телеканал RT і новинне агентство Sputnik і "створює по всьому світу фейкові організації".

      Очільник Кремля також "використовує розвідслужби для того, щоб красти інформацію". Окрім того,"він використовує власність і гроші за кордоном, щоб впливати на зовнішню політику".

      "Іноді Путін використовує для досягнення своїх політичних цілей ще й приховані військові механізми, як це сталося в Україні в 2014 році", – також зауважив дипломат.

      Натомість екс-глава відділу ЦРУ по Росії Стівен Холл вважає метою Путіна"послаблення демократії в Росії та на Заході". Він наголосив, що"в Кремлі сидить мафія", і на Путіна не варто дивитися"через лінзи ліберального оптимізму".

      Як Росія втручалась у американські вибори?
      Американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.

      У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у вибори. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.

      За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року та після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.

      Зазначимо, спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Загалом воно тривало два роки. За інформацією американських ЗМІ, Мюллер у своєму звіті не рекомендує жодних додаткових обвинувальних висновків.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.

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      Теги: Новини США Новини політики Володимир Путін Вибори у США
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