Втручання Росії у вибори в США: Мюллер передав звіт розслідування до прокуратури

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер передав свій звіт про розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори генеральному прокурору США Вільяму Барру. Трапилося це у п'ятницю, 22 березня.

Роберт Мюллер виступив з доповіддю про своє розслідування російського втручання у вибори 2016 року до Генерального прокурора Вільяма Барра. Мова про розслідування, яке кинуло тінь на президента Дональда Трампа довжиною вже у майже два роки, пише The New York Times.

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Барр повідомив керівникам Конгресу в листі, що зможе проінформувати їх протягом кількох днів про висновки спеціального прокурора Мюллера. "Вже в ці вихідні", – написав він. Та наразі невідомо, яку частину звіту прокурор покаже конгресменам, а яку оприлюднять для громадськості. Попри те, що Конгрес окремо голосував, щоб не приховувати жодних відомостей зі звіту, які б вони не були.

Про яке розслідування йде мова?

Американські спецслужби дослідили, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа. Дональд Трамп і став президентом США. Росія заперечує свої втручання.

У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у американські вибори 2016 року. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.

За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року і після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.