01:41
23 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Росії замість грошової премії – похвала. Ноу-хау з мощами
      Вєсті Кремля
      22:19, 22 березня
      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
      Вєсті.UA
      21:01, 22 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Втручання Росії у вибори в США: Мюллер передав звіт розслідування до прокуратури

      93 Читать новость на русском
      Розслідування Мюллера "кинуло тінь" на Трампа
      Розслідування Мюллера "кинуло тінь" на Трампа / miifotos.com

      Спеціальний прокурор Роберт Мюллер передав свій звіт про розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори генеральному прокурору США Вільяму Барру. Трапилося це у п'ятницю, 22 березня.

      Роберт Мюллер виступив з доповіддю про своє розслідування російського втручання у вибори 2016 року до Генерального прокурора Вільяма Барра. Мова про розслідування, яке кинуло тінь на президента Дональда Трампа довжиною вже у майже два роки, пише The New York Times.

      Читайте також: Посилки з бомбами в США: прихильник Трампа зізнався у злочині

      Барр повідомив керівникам Конгресу в листі, що зможе проінформувати їх протягом кількох днів про висновки спеціального прокурора Мюллера. "Вже в ці вихідні", – написав він. Та наразі невідомо, яку частину звіту прокурор покаже конгресменам, а яку оприлюднять для громадськості. Попри те, що Конгрес окремо голосував, щоб не приховувати жодних відомостей зі звіту, які б вони не були.

      Про яке розслідування йде мова?

      Американські спецслужби дослідили, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа. Дональд Трамп і став президентом США. Росія заперечує свої втручання.

      У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у американські вибори 2016 року. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.

      За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року і після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.

      blog_ava
      Польща та США розпочали наймасштабніші в Європі військові навчання
      22 березня
      3303
      Теги: Новини Росії Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією
      22 березня , 23:37 Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією
      1331
      Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      22 березня , 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      Наталя Боднар 846
      Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто
      22 березня , 20:02 Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто
      Світлана Попова 688
      Де і як відпочивають кандидати у президенти
      22 березня , 19:01 Де і як відпочивають кандидати у президенти
      Ірина Поліщук 1298
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      22 березня , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 2354
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук