Заявою про можливе невизнання виборів Росія шантажує Захід, – експерт

Російський законопроект про невизнання результатів виборів Президента України – страшилка для західних учасників переговорів по врегулюванню збройного конфлікту в Україні.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Росія робить натяк Заходу, що може не визнати результати виборів Президента України. Такий ризик є. Як відомо, Жиріновський, який зареєстрував цей законопроект, озвучує те, що не може собі дозволити російська влада,

– говорить Фесенко.

Водночас, зауважує політолог, найактивніше цю інформацію використовує команда Порошенка. Така зворушлива єдність дій Кремля і команди Порошенка, за його словами, іноді дивує.

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На думку експерта, найголовніше – щоб не було ситуації, коли результати виборів не прийме більша частина опозиції та населення. Адже, наголошує Фесенко, багато українців і опозиція не сприймають чинного президента. Підозри в нечесних методах досягнення Порошенком перемоги – головний фактор ризику.

Важливо, щоб вибори в Україні пройшли спокійно. І їх міжнародне співтовариство, міжнародні організації визнали такими, що відбулися. Тоді Росія нікуди не дінеться: визнає нового президента. І братиме участь у переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі,

– переконаний Володимир Фесенко.

Про що йдеться в законопроекті Жиріновського? В проекті заяви " результати виборів президента України пропонується не визнавати тому, що відбувалися (нагадаємо, про всяк випадок, що вони ще не відбулися) зі значною кількістю серйозних порушень, допущених виборчими комісіями, та масову фальсифікацію підсумків. Вибори президента України відбудуться 31 березня. Проект заяви розглянуть на пленарному засіданні Держдуми 2 квітня 2019 року. Утім, текст заяви вже готовий, порушення "пораховані" і "зафіксовані". Попри те, що спостерігачів від Росії на українських виборах не буде.

Хто такий Жиріновський? Скандально відомий російський політик та депутат Держдуми РФ (у 2000-2011 був заступником спікера). Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядають як акти прояву ксенофобії, імперіалізму, українофобії. Палкий прихильник "ЛНР" та "ДНР".