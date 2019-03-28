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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Заявлением о возможном непризнании выборов Россия шантажирует Запад, – эксперт

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      Путин намекает Западу, что выйдет из переговоров по Донбассу?
      Путин намекает Западу, что выйдет из переговоров по Донбассу? / Фото из открытых источников

      Российский законопроект о непризнании результатов выборов Президента Украины – страшилка для западных участников переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Украине.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Россия делает намек Западу, что может не признать результаты выборов Президента Украины. Такой риск есть. Как известно, Жириновский, зарегистрировавший этот законопроект, озвучивает то, что не могут себе позволить российские власти,
      – говорит Фесенко.

      В то же время, отмечает политолог, активнее всего эту информацию использует команда Порошенко. Такое трогательное единство действий Кремля и команды Порошенко, по его словам, иногда удивляет.

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      По мнению эксперта, самое главное – чтобы не было ситуации, когда результаты выборов не примет большая часть оппозиции и населения. Ведь, отмечает Фесенко, многие украинцы и оппозиция не воспринимают действующего президента. Подозрения в нечестных методах достижения Порошенко победы – главный фактор риска.

      Важно, чтобы выборы в Украине прошли спокойно. И их международное сообщество, международные организации признали состоявшимися. Тогда Россия никуда не денется: признает нового президента. И будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе,
      – убежден Владимир Фесенко.

      О чем говорится в законопроекте Жириновского?
      В проекте заявления "результаты выборов президента Украины предлагается не признавать потому, что происходили (напомним, на всякий случай, что они еще не состоялись) со значительным количеством серьезных нарушений, допущенных избирательными комиссиями, и массовой фальсификацией итогов. Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Проект заявления рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 2 апреля 2019 года. Впрочем, текст заявления уже готов, нарушения "посчитаны" и "зафиксированы". Несмотря на то, что наблюдателей от России на украинских выборах не будет.

      Кто такой Жириновский?
      Скандально известный российский политик и депутат Госдумы РФ (2000-2011 был заместителем спикера). Известный своими неадекватными, агрессивными выступлениями, которые рассматривают как акты проявления ксенофобии, империализма, украинофобии. Пылкий сторонник "ЛНР" и "ДНР".

      президентськ вибори 2019

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Война на Донбассе Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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