Заявлением о возможном непризнании выборов Россия шантажирует Запад, – эксперт

Российский законопроект о непризнании результатов выборов Президента Украины – страшилка для западных участников переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Россия делает намек Западу, что может не признать результаты выборов Президента Украины. Такой риск есть. Как известно, Жириновский, зарегистрировавший этот законопроект, озвучивает то, что не могут себе позволить российские власти,

– говорит Фесенко.

В то же время, отмечает политолог, активнее всего эту информацию использует команда Порошенко. Такое трогательное единство действий Кремля и команды Порошенко, по его словам, иногда удивляет.

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По мнению эксперта, самое главное – чтобы не было ситуации, когда результаты выборов не примет большая часть оппозиции и населения. Ведь, отмечает Фесенко, многие украинцы и оппозиция не воспринимают действующего президента. Подозрения в нечестных методах достижения Порошенко победы – главный фактор риска.

Важно, чтобы выборы в Украине прошли спокойно. И их международное сообщество, международные организации признали состоявшимися. Тогда Россия никуда не денется: признает нового президента. И будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе,

– убежден Владимир Фесенко.

О чем говорится в законопроекте Жириновского?

В проекте заявления "результаты выборов президента Украины предлагается не признавать потому, что происходили (напомним, на всякий случай, что они еще не состоялись) со значительным количеством серьезных нарушений, допущенных избирательными комиссиями, и массовой фальсификацией итогов. Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Проект заявления рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 2 апреля 2019 года. Впрочем, текст заявления уже готов, нарушения "посчитаны" и "зафиксированы". Несмотря на то, что наблюдателей от России на украинских выборах не будет.

Кто такой Жириновский?

Скандально известный российский политик и депутат Госдумы РФ (2000-2011 был заместителем спикера). Известный своими неадекватными, агрессивными выступлениями, которые рассматривают как акты проявления ксенофобии, империализма, украинофобии. Пылкий сторонник "ЛНР" и "ДНР".