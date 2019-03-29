07:46
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Путін не в захваті, – Держсекретар США про "найжорсткішу політику" стримування Росії

      333 Читать новость на русском
      У США про "найжорсткішу політику" стримування Росії з часів Рейгана
      У США про "найжорсткішу політику" стримування Росії з часів Рейгана / Фото з відкритих джерел

      Американська політика стримування дій президента Росії Володимира Путіна є однією із з часів 40-го президента Рональда Рейгана. У Вашингтоні цілком усвідомлюють загрозу з боку Москви.

      Однак у цьому напрямку Сполученим Штатам належить виконати ще більше роботи, наголосив держсекретар США Майкл Помпео під час конференції у Вашингтоні, що транслювалась на сайті Держдепартаменту. 

      Читайте також: Боротьба із Заходом тільки починається, – екс-посол США про стратегію Путіна

      Таким чином Помпео прокоментував твердження про змову передвиборного штабу американського лідера Дональда Трампа з Росією.

      Володимир Путін не в захваті від того, що ми експортуємо енергоресурси. Ніяк не може бути в найкращих інтересах Росії і те, що бюджет (проект бюджету на наступний фінансовий рік 24 канал) Міністерства оборони США перевищує 700 мільярдв доларів,
      – наголосив він.

      Однак при цьому держсекретар наголосив, що "не можна спекулювати на таких звинуваченнях". За його словами, на слуханнях в Сенаті Конгресу його "постійно звинувачують у тому" що нинішня вашингтонська адміністрація "не розуміє, яку загрозу становить Росія для США".

      "Я бачу, як президент Трамп приймає цю загрозу дуже серйозно", – відповів на це він.

      Зазначимо, спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Загалом воно тривало два роки. За інформацієюамериканських ЗМІ, Мюллер у своєму звіті не рекомендує жодних додаткових обвинувальних висновків.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.

      blog_ava
      Внаслідок зіткнення поїздів в Італії постраждали щонайменше 50 людей
      сьогодні
      209
      Теги: Майк Помпео Новини США Новини Росії Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      28 березня , 23:30 Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      Ірина Шиба 267
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 березня , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1776
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      28 березня , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 1832
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      28 березня , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 606
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      28 березня , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 1445
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук