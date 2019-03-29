Американська політика стримування дій президента Росії Володимира Путіна є однією із з часів 40-го президента Рональда Рейгана. У Вашингтоні цілком усвідомлюють загрозу з боку Москви.

Однак у цьому напрямку Сполученим Штатам належить виконати ще більше роботи, наголосив держсекретар США Майкл Помпео під час конференції у Вашингтоні, що транслювалась на сайті Держдепартаменту.

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Таким чином Помпео прокоментував твердження про змову передвиборного штабу американського лідера Дональда Трампа з Росією.

Володимир Путін не в захваті від того, що ми експортуємо енергоресурси. Ніяк не може бути в найкращих інтересах Росії і те, що бюджет (проект бюджету на наступний фінансовий рік 24 канал) Міністерства оборони США перевищує 700 мільярдв доларів,

– наголосив він.

Однак при цьому держсекретар наголосив, що "не можна спекулювати на таких звинуваченнях". За його словами, на слуханнях в Сенаті Конгресу його "постійно звинувачують у тому" що нинішня вашингтонська адміністрація "не розуміє, яку загрозу становить Росія для США".

"Я бачу, як президент Трамп приймає цю загрозу дуже серйозно", – відповів на це він.



Зазначимо, спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Загалом воно тривало два роки. За інформацієюамериканських ЗМІ, Мюллер у своєму звіті не рекомендує жодних додаткових обвинувальних висновків.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.