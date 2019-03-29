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      НАТО готує новий хід у відповідь на наміри Росії щодо України

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      Країни НАТО можуть активізувати допомогу Україні, – Помпео
      Країни НАТО можуть активізувати допомогу Україні, – Помпео / Фото з відкритих джерел

      США та інші країни-члени НАТО вже найближчим часом можуть домовитись про новий рівень допомоги для України в опорі агресії Росії. У США розуміють, що поки зробили не все, що було "у їхніх силах".

      Анонсувати спільну серію дій союзники планують вже на наступному тижні ( з 1 квітня – 24 канал), заявив держсекретар США Майк Помпео на слуханні в Конгресі, передає "Голос Америки".

      Читайте також: Путін не в захваті, – Держсекретар США про "найжорсткішу політику" стримування Росії

      Мова йде про відсіч агресії Росії в окупованому Криму, на Азові та у всьому регіоні загалом. Зазначимо, невдовзі у Вашингтоні відбудеться нарада міністрів закордонних справ країн НАТО. Союзники також відзначать 70-річчя альянсу.

      Я не впевнений, що ми вже зробили все, що в наших силах,
      – сказав держсекретар США.

      При цьому Помпео не уточнив, на які саме дії можуть зважитись  союзники. Однак США "постійно оцінюють" правильність комбінації можливих відповідей.

      "Це не тільки видимі інструменти, зброя і боєприпаси, - але й обмін розвідданими", – зазначив він.

      Вашингтон активно підтримує Україну з початку анексії Криму та агресії Росії на Донбасі. США допомагали Києву із екіпіруванням, нелетальною і летальною зброєю, військовою технікою тощо. Окрім того, у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.


      Допомога США за час війни на Донбасі


      Скільки грошей виділяли США на підтримку української армії за час російської агресії

      Окрім того, СШа та Євросоюз продовжили антиросійські санкції, які запровадили через агресію Кремля в Україні. Важливим кроком стало також запровадження нових санкцій за захоплення українських кораблів поблизу Керченської протоки. До них приєднались США, ЄС, Канада та Автралія. 

      Чому у регіоні виникла ескалація?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Новини США Україна – Росія НАТО Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі
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