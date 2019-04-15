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      "Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО

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      Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО
      Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО / Фото из открытых источников

      В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Там считают, что взаимоотношения с Североатлантическим альянсом сейчас хуже, чем когда-либо.

      НАТО якобы зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщают "РИА Новости".

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      Грушко считает, что Североатлантический альянс сам отказался "от положительной повестки дня" во взаимоотношениях с Россией. Заместитель главы российского ведомства считает, что "пока не видно, где и когда благоразумие возьмет верх".

      Парадокс, но сегодняшние взаимоотношения Россия-НАТО как раз больше всего напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалось НАТО – под холодную войну,
      – заявил Грушко.

      В России считают, что кризис в отношениях России и НАТО является наиболее длительной в истории. При этом, как отметил Грушко, Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.

      "Но военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества", – убеждает он.

      В альянсе также считают, что коммуникация между НАТО и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас. Именно поэтому нато нужно вести диалог с российской стороной, ведь это даст возможность "понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем".

      Что такое НАТО?Это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, который был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С того времени альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики НАТО
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