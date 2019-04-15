В Черное море зашел ракетный эсминец США, Россия начала слежение: фото

В акваторию Черного моря для усиления безопасности вечером 14 апреля вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross DDG71. Российские корабли сразу взяли его на сопровождение.

Эсминец, входящий в состав 6-го флота США, прошел пролив Босфор в сопровождении двух катеров береговой охраны Турции.

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Один из четырех эскадренных миноносцев КРЗ типа "Арле Берк" USS Ross DDG71 совершил проход на север через Черноморские проливы и вошел в Черное море. Это его первое развертывание в Черном море в 2019 году,

– сообщает Bosphorus Naval News.

Это уже четвертый американский военный корабль, который зашел в акваторию Черного моря с начала 2019 года. В общем, для эсминца USS Ross это уже восьмое патрулирование в этой зоне ответственности.



В Черное море зашел ракетный эсминец США

Военный корабль США в Черном море

Как только американский эминец зашел в акваторию Черного моря, корабли России взяли его на сопровождение. За ним следят береговые радиотехнические средства флота РФ, патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота России.

One of the four forward-deployed Arleigh Burke-class destroyers #USSRoss #DDG71 made northbound transit through Turkish Straits today and entered the Black Sea. This is her first Black Sea deployment in 2019. pic.twitter.com/WKrO2ibl68 — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 14 квітня 2019 р.

Что известно о вхождении кораблей США в Черное море?

Ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook 19 января успешно прошел через Черное море и зашел в порт грузинского Батуми. После прохода корабля в акваторию за ним сразу же начали следить российские военные.



Утром 25 февраля такой же ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробыл в городе три дня. Целью захода корабля в Украину было укрепление взаимодействия с партнерами по НАТО и проведения операции по обеспечению безопасности на море и повышение стабильности в этом регионе".



В 2019 году корабли НАТО почти ежемесячно будут заходить в украинские порты. Они будут проводить совместные учения с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников.