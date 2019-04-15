У Чорне море зайшов ракетний есмінець США, Росія почала стеження: фото

В акваторію Чорного моря для посилення безпеки ввечері 14 квітня увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Ross DDG71. Російські кораблі одразу взяли його на супровід.

Есмінець, що входить до складу 6-го флоту США, пройшов протоку Босфор у супроводі двох катерів берегової охорони Туреччини.

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Один з чотирьох ескадрених міноносців КРЗ типу "Арлі Берк" USS Ross DDG71 здійснив прохід на північ через Чорноморські протоки і ввійшов в Чорне море. Це його перше розгортання у Чорному морі у 2019 році,

– повідомляє Bosphorus Naval News.

Це вже четвертий американський військовий корабель, який зайшов в акваторію Чорного моря з початку 2019 року. Загалом, для есмінця USS Ross це вже восьме патрулювання в цій зоні відповідальності.



У Чорне море зайшов ракетний есмінець США



Військовий корабель США у Чорному морі

Як тільки американський емінець зайшов в акваторію Чорного моря, кораблі Росії взяли його на супровід. За ним стежать берегові радіотехнічні засоби флоту РФ, патрульний корабель "Василий Быков" і розвідувальний корабель "Иван Хурс" Чорноморського флоту Росії.

One of the four forward-deployed Arleigh Burke-class destroyers #USSRoss #DDG71 made northbound transit through Turkish Straits today and entered the Black Sea. This is her first Black Sea deployment in 2019. pic.twitter.com/WKrO2ibl68 — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 14 квітня 2019 р.

Що відомо про входження кораблів США у Чорне море?Ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook 19 січня успішно пройшов Чорним морем та зайшов у порт грузинського Батумі. Після проходу корабля в акваторію за ним одразу ж почали стежити російські військові.



Вранці 25 лютого такий же ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook увійшов в Одеський морський торговий порт. Корабель пробув у місті три дні. Метою заходу корабля в Україну було зміцнення взаємодії с партнерами по НАТО та "проведення операції із забезпечення безпеки на морі і підвищення стабільності у цьому регіоні".



У 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця будуть заходити до українських портів. Вони проводитимуть спільнв навчання з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників.