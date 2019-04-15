В НАТО заявили о необходимости контакта с РФ

В НАТО считают, что Альянсу нужно больше общаться с Российской Федерацией, чтобы вероятность конфликта была ниже.

По словам главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Кертис Скапаротти, он лишь дважды встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Однако несколько раз разговаривал с ним по телефону. Об этом сообщило издание Associated Press.

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Он пояснил, что коммуникация между НАТО и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас. Именно поэтому НАТО нужно вести диалог с российской стороной, ведь это даст возможность "понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем".

Во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали. Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня,

– заявил генерал.

Скапаротти подчеркнул, чтобы вероятность конфликта между противниками была ниже, нужно знать возможности и намерения друг друга. По его словам, общение – это "важная часть сдерживания".

Что такое НАТО?

НАТО – это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С того времени альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).