У НАТО заявили про необхідність контакту із РФ

У НАТО вважають, що Альянсу потрібно більше спілкуватись з Російською Федерацією, аби ймовірність конфлікту була нижчою.

За словами головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті, він лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим. Однак кілька разів розмовляв із ним по телефон. Про це повідомило видання Associated Press.

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Він пояснив, що комунікація між НАТО і Москвою в період холодної війни була кращою, ніж зараз. Саме тому альянсу потрібно вести діалог з російською стороною, адже це дасть можливість "розуміти один одного і роз'яснювати, що і чому ми робимо".

Під час холодної війни ми розуміли сигнали, що подаються один одному. Ми розмовляли. Я не впевнений, що ми розуміємо їх так само добре сьогодні,

– заявив генерал.

Скапаротті наголосив, аби ймовірність конфлікту між супротивниками була нижчою, то потрібно знати можливості і наміри один одного. За його словами, спілкування – це "важлива частина стримування".

Що таке НАТО?НАТО – це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).