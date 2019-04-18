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      Четыре батальона в Восточной Европе: как в НАТО защищают границы от посягательств РФ

      Фактор безопасности 5 Читати новину українською

      После аннексии Крыма Россией и начала военного конфликта на Востоке Украины НАТО усиливает свою обороноспособность, в частности расширяет присутствие в Восточной Европе.

      Противостояние российской агрессии

      В 2017 году в Польше и странах Балтии разместили четыре мультинациональных батальона. Возглавляют их США, Канада, Германия и Великобритания. Боевые группы должны защитить границы Альянса от возможной атаки агрессора.

      Читайте также: Российская агрессия в Черном море: что НАТО задумало

      Более тысячи солдат из Бельгии, Норвегии, Хорватии, Чехии, Люксембурга и Нидерландов отрабатывали боевое задание под командованием немецкого бундесвера. Учения проходили в окрестностях литовского городка Рукла.

      Это – прекрасная демонстрация стремления Альянса сдерживать и защищать свои границы. Очень важно, что батальон – мультинациональный. Поэтому, если вы нападаете на Литву, то нападаете и на все государства НАТО,
      – отметил генерал Виталиюс Вайкшнорас, руководитель штаба обороны Литвы.

      Литовский батальон НАТО – один из четырех, размещенных в Восточной Европе. Есть еще в Латвии, Эстонии и Польши. Решение об их развертывании принято на Варшавском саммите НАТО 2016 года – для сдерживания возможных посягательств России. Российские средства массовой информации назвали эти меры провокационными.

      Батальйони НАТО у Східній Європі
      Батальоны НАТО в Восточной Европе

      Литва, Латвия и Эстония уже выразили обеспокоенность из-за возможной агрессии России. Все три балтийские страны когда-то были оккупированы Советским союзом и присоединились к НАТО в 2004 году. Однако ощущение, что враждебно настроенный сосед не уважает их суверенитет даже несмотря на членство в ЕС и НАТО, преследует страны Балтии до сих пор.

      Они до сих пор считают, что страны Балтии и Польша должны быть под влиянием России. И одержимость, что эти территории потеряны в пользу НАТО и Запада – глубоко засела в их сознании,
      – прокомментировала Даля Грибаускайте, президент Литвы.

      И добавила, что после оккупации Крыма и того, что происходит в Украине, очевидно, что этот менталитет все еще преобладает в руководстве России.

      Даля Грибаускайте
      Литовский президент Даля Грибаускайте

      Россия не скрывает и наращивает военный потенциал вблизи европейских границ. Лишь в 2018 году она разместила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области – всего за десятки километров от Польши и Литвы.

      История создания НАТО: все, что нужно знать про мощнейшую организацию мира – читайте в материале 24 канала

      Каждая пусковая установка снаряжена двумя высокоскоростными ракетами. Они могут поражать цель на расстоянии до 500 километров. В странах НАТО уверены – такое поведение России ставит суверенитет государств-соседей под угрозу.


      Ракетный комплекс "Искандер" в Калининградской области

      В противовес НАТО Москва создала свой военный союз – Варшавский договор. Но не все страны бывшего соцлагеря были одинаково затянуты удавкой тоталитаризма. Чехословакия, Польша, Венгрия, Восточная Германия, которая тогда называлась Германская Демократическая республика – эти страны казались раем для советского человека.

      По сравнению с СССР там не столь ощущались путы "железного занавеса". У людей была свобода выбора, свобода передвижения. Но достаточная ли? В сравнении с Советским Союзом – возможно. Но в сравнении с развитыми демократиями стран ЕС и НАТО – нет.

      Масштабные учения в Черном море

      Альянс прилагает немалые усилия, чтобы защитить границы, информационную систему и отбить атаку агрессора. В частности, усиливает свое присутствие в Балтийском и Черноморском регионе.

      Накануне завершились масштабные учения НАТО в Черном море под названием "Морской щит". Проводили их совместно с ВМС Украины и Грузии близ берегов Румынии.


      Боевой корабль НАТО в Черном море

      К маневрам привлекли двадцать боевых кораблей и свыше двух тысяч военных из семи стран НАТО и партнеров организации. Участники учились совместно противодействовать наземным, подводным и противовоздушным угрозам, возникающим в Черноморском регионе.

      Как в НАТО противостоят киберугрозам

      Впрочем НАТО тренируется для отражения не только традиционных военных угроз. Недавно Альянс провел очередное киберучение Locked Shields – чтобы защитить информационную систему и критическую инфраструктуру. В течение четырех дней страны-члены отрабатывали механизмы борьбы с кибератаками.

      Учения проводились в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО в Эстонии. Участие в обучении приняли примерно сорок специалистов из стран Альянса. Инициатором мероприятия выступило Агентство по вопросам обслуживания систем информации и связи НАТО.


      Locked Shields-2019 в Эстонии

      По сценарию учений, участникам предстояло защищать компьютерные сети и информационные системы вымышленного государства – Берилии. Его якобы атаковали кибер-преступники. Полученный опыт и навыки участники учений будут внедрять в своих странах.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Кибербезопасность Новости России Европа Новости Польши Эстония Латвия Литва НАТО Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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