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      Телеканал новостей 24 Программы Фактор безопасности
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      Российская агрессия в Черном море: какие планы у НАТО

      Фактор безопасности 7 Читати новину українською

      В Вашингтоне состоялись торжественные мероприятия по случаю 70 годовщины основания Североатлантического альянса НАТО. Поэтому представители стран Альянса прибыли не только принять участие в торжествах, но и обсудить важные вопросы международной безопасности.

      Угрозы в мире

      В Конгрессе США генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга встретили очень тепло. Он стал первым главой международной организации, который выступил на совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме.

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      Речь генерального секретаря была посвящена связи между Европой и Северной Америкой, неизменной силе альянса НАТО и важности единства в непрогнозируемом мире.

      Эксперты отметили, что речь Йенса Столтенберга была в меру эмоциональной, зато очень мощной и содержала в себе четкий месседж к США и союзникам к более тесной консолидации вокруг реальных угроз.

      генсек нато
      Йенс Столтенберг

      Американские законодатели отметили, что рассматривают его обращение к совместному заседанию Палаты представителей и Сената как шанс подтвердить американскую преданность НАТО.

      По мнению Йенса Столтенберга, сегодня НАТО столкнулось с беспрецедентным количеством угроз, которые ширятся миром. Альянсу нужно преодолеть внутренние разногласия, ведь в будущем, по словам генсека, НАТО будет нужна союзникам как никогда.

      Конфликт в Черном море

      В своей речи генсек особо отметил агрессивные действия России, включая наращивание ею военной силы, угрозу с ее стороны суверенным государствам, и использование ею химического оружия и кибератак.

      НАТО и США внимательно следят за ситуацией в Черном море. Они разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море. Он будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего количества кораблей стран НАТО в Черное море.

      чорне море
      Корабли НАТО

      Что предусматривают меры? По словам представительницы США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, они усилят наблюдение, в частности, воздушное, тогда как большее количество кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов через Керченский пролив в Азовское море.

      Об усилении своего присутствия в Черном море в НАТО заговорили сразу после военно-морской агрессии России вблизи Керченского пролива и захвата в плен украинских моряков.

      В российском плену сейчас находятся 24 украинских моряка – члены экипажа захваченных судов. Украинцев сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО и сейчас содержат там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.

      Сколько кораблей НАТО в Черном море? Сегодня в Черном море находятся одновременно шесть фрегатов второй Средиземноморской группы НАТО. Два из них – фрегаты королевских ВМС Канады и Испании – на днях зашли в одесский порт.

      Комитет по иностранным делам Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, которая призывает обеспечить свободу навигации в Черном море. Сенаторы призывают Трампа к безотлагательному проведению совместной с союзниками США операции для обеспечения свободы навигации в Черном море.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям. Конфликт в Азовском море: Россия применила оружие по украинским кораблям, есть раненый, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море НАТО Генсек НАТО Новости США Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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