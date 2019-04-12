Російська агресія у Чорному морі: які плани у НАТО

У Вашингтоні відбулись урочисті заходи з нагоди 70 річниці заснування Північноатлантичного альянсу НАТО. Відтак представники країн Альянсу прибули не лише взяти участь в урочистостях, а й обговорити важливі питання міжнародної безпеки.

Загрози у світі

У Конгресі США генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зустріли дуже тепло. Він став першим очільником міжнародної організації, який виступив на спільному засіданні Конгресу на Капітолійському пагорбі.

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Промова генерального секретаря була присвячена зв'язку між Європою і Північною Америкою, незмінній силі альянсу НАТО і важливості єдності у непрогнозованому світі.

Експерти відзначили, що промова Єнса Столтенберга була в міру емоційною, натомість дуже потужною і містила у собі чіткий меседж до США і союзників до більш тісної консолідації навколо реальних загроз.



Єнс Столтенберг

Американські законодавці відзначили, що розглядають його звернення до спільного засідання Палати представників і Сенату як шанс підтвердити американську відданість НАТО.

На думку Єнса Столтенберга, сьогодні НАТО зіткнулося з безпрецедентною кількістю загроз, які ширяться світом. Альянсу потрібно подолати внутрішні розбіжності, адже у майбутньому, за словами генсека, НАТО буде потрібна союзникам як ніколи.

Конфлікт у Чорному морі

У своїй промові генсек окремо відзначив агресивні дії Росії, включно з нарощуванням нею військової сили, загрозою з її боку суверенним державам, та використанням нею хімічної зброї та кібератак.

НАТО і США уважно слідкують за ситуацією у Чорному морі. Вони розробили "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він включатиме спостереження з повітря, а також відправлення більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море.



Кораблі НАТО

Що передбачають заходи? За словами представниці США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, вони посилять спостереження, зокрема, повітряне, тоді як більша кількість кораблів країн НАТО будуть входити в Чорне море, аби забезпечити безпечний прохід суден України через Керченську протоку в Азовське море.

Про посилення своєї присутності у Чорному морі в НАТО заговорили відразу після військово-морської агресії Росіє поблизу Керченської протоки та захоплення у полон українських моряків.

У російському полоні нині перебувають 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Українців спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.

Скільки кораблів НАТО у Чорному морі? Сьогодні в Чорному морі перебувають водночас шість фрегатів другої Середземноморської групи НАТО. Два з них – фрегати королівських ВМС Канади та Іспанії – днями зайшли до одеського порту.

Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі. Сенатори закликають Трампа до невідкладного проведення спільної з союзниками США операції для забезпечення свободи навігації у Чорному морі.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Конфлікт в Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень.