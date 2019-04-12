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      Російська агресія у Чорному морі: які плани у НАТО

      Фактор безпеки 89 Читать новость на русском

      У Вашингтоні відбулись урочисті заходи з нагоди 70 річниці заснування Північноатлантичного альянсу НАТО. Відтак представники країн Альянсу прибули не лише взяти участь в урочистостях, а й обговорити важливі питання міжнародної безпеки.

      Загрози у світі 

      У Конгресі США генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зустріли дуже тепло. Він став першим очільником міжнародної організації, який виступив на спільному засіданні Конгресу на Капітолійському пагорбі.

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      Промова генерального секретаря була присвячена зв'язку між Європою і Північною Америкою, незмінній силі альянсу НАТО і важливості єдності у непрогнозованому світі.

      Експерти відзначили, що промова Єнса Столтенберга була в міру емоційною, натомість дуже потужною і містила у собі чіткий меседж до США і союзників до більш тісної консолідації навколо реальних загроз.

      генсек нато
      Єнс Столтенберг

      Американські законодавці відзначили, що розглядають його звернення до спільного засідання Палати представників і Сенату як шанс підтвердити американську відданість НАТО.

      На думку Єнса Столтенберга, сьогодні НАТО зіткнулося з безпрецедентною кількістю загроз, які ширяться світом. Альянсу потрібно подолати внутрішні розбіжності, адже у майбутньому, за словами генсека, НАТО буде потрібна союзникам як ніколи.

      Конфлікт у Чорному морі

      У своїй промові генсек окремо відзначив агресивні дії Росії, включно з нарощуванням нею військової сили, загрозою з її боку суверенним державам, та використанням нею хімічної зброї та кібератак.

      НАТО і США уважно слідкують за ситуацією у Чорному морі. Вони розробили "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він включатиме спостереження з повітря, а також відправлення більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море.

      чорне море
      Кораблі НАТО

      Що передбачають заходи? За словами представниці США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, вони посилять спостереження, зокрема, повітряне, тоді як більша кількість кораблів країн НАТО будуть входити в Чорне море, аби забезпечити безпечний прохід суден України через Керченську протоку в Азовське море.

      Про посилення своєї присутності у Чорному морі в НАТО заговорили відразу після військово-морської агресії Росіє поблизу Керченської протоки та захоплення у полон українських моряків.

      У російському полоні нині перебувають 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Українців спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.

      Скільки кораблів НАТО у Чорному морі? Сьогодні в Чорному морі перебувають водночас шість фрегатів другої Середземноморської групи НАТО. Два з них – фрегати королівських ВМС Канади та Іспанії – днями зайшли до одеського порту.

      Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі. Сенатори закликають Трампа до невідкладного проведення спільної з союзниками США операції для забезпечення свободи навігації у Чорному морі.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Конфлікт в Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Фактор безпеки Новини США Генсек НАТО НАТО Конфлікт в Азовському морі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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