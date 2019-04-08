Из-за НАТО Россия вывела в Черное море боевые корабли и авиацию

В России решили напомнить НАТО о себе. В ответ на плановые учения НАТО российский Черноморский флот вывел на дежурство военные корабли и ракетные комплексы.

Так, для быстрого реагирования на возможные "нештатные" ситуации Черноморский флот будет контролировать действия НАТО, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

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В Черном море стартовали военно-морские учения группы фрегатов НАТО "Морской Щит 2019" (Sea Shield 2019), они продлятся с 5 до 13 апреля. В учениях принимают участие 14 румынских военных кораблей, шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции и 2 200 военных. Корабли в регионе будут отрабатывать боевые задачи и взаимодействие.

В назначенных районах акватории Черного моря организованы дежурства разведывательных кораблей, а также корабельных ударных группы, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", и самолетов морской авиации,

– объясняют российские военные.

Отметим, министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия Альянса в Черноморском регионе из-за откровенной агрессии России. В Кремле такие намерения сразу же осудили.

Почему возникла эскалация в регионе? 25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполб, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам: части – до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.