История создания НАТО: все, что нужно знать о мощнейшей организации мира

Семьдесят лет назад двенадцать стран Европы и Северной Америки создали Североатлантический альянс НАТО, чтобы сдержать советскую угрозу. Но после распада СССР альянс не только не распался, но и надежная защита для своих членов от новых угроз, которые ширились миром. Как подошла НАТО к своему дню рождения, каковы принципы организации и отношения с Украиной – читайте далее в материале 24 канала.

История создания НАТО

Знаковое объединение стран состоялось 4 апреля 1949 года. Тогда Советский Союз расширял зону своего влияния в Европе, поэтому государства, которые недавно прошли горнило Второй мировой войны хотели иметь безопасное будущее. В одиночку гарантировать собственную безопасность не могла ни одна европейская нация. Тогда как Союз десяти европейских и двух североамериканских стран намного увеличивал эти шансы.

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Возникновению НАТО способствовали три главных фактора:

1. Сдерживание советской экспансии.

2. Предотвращение возрождения националистических движений в Европе.

3. Поощрение европейской политической интеграции, которая впоследствии привела к возникновению Европейского союза.

Основным принципом существования Североатлантического Альянса является коллективная оборона. Представители НАТО уверяют, что первоочередной целью деятельности Союза является безопасность и свобода всех его членов. Это организация коллективной обороны.

Структура организации

Главные структурные составляющие – Североатлантический совет, Военный комитет, а также группа ядерного планирования. Консенсус в решении задач – основа деятельности Альянса. Ведь решение считается действующим только при единогласном голосовании всех членов организации.

Так, на Генерального секретаря НАТО возложена важная задача поиска консенсуса между странами-членами организации. Он, так сказать, маэстро консенсуса. Его роль, как главы Североатлантического совета, является ключевой в процессе принятия решений НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Североатлантическому совету помогает Военный комитет, в состав которого входят военные представители от каждой страны-члена. Военный комитет функционирует как высший военный консультативно-совещательный орган Североатлантического совета. Далее идет цепь рабочих комитетов, где обсуждаются уже до малейшей детали решения, которые нужно принять.

Именно таким образом принимались решения и о приеме новых членов в организацию Североатлантического договора. Первый этап расширения состоялся уже через три года после создания НАТО в 1952 году. Тогда членами Альянса стали Турция и Греция. В 1955 году присоединилась Германия, а в 1982 – Испания.

Сегодня НАТО состоит из 29 стран

Страны-члены НАТО

Объединение Германии в 1990 году стало важным расширением НАТО. Это был очень символический акт, когда вместе с Берлинской стеной рухнул тоталитарный строй, который с помощью одной из мощнейших спецслужб, так называемой "Штази" держал в повиновении альтернативную немецкую державу. И действительно масштабное расширение Альянса происходило уже по окончании "Холодной войны" и падения коммунизма.

Первый раунд расширения согласовали в 1997 году во время саммита в Мадриде. Так, первыми странами, которые вступили в НАТО в 1999 году стали Польша, Чехия и Венгрия,

– сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

Впоследствии в 2004 году в Альянс принимают семь новых членов: страны Балтии, Болгарию, Румынию, Словакию и Словению. А через пять лет еще два небольших балканских государства: Албания и Хорватия обретут членства в Альянсе. В 2017 году Балканский клуб НАТО пополнится Черногорией.

Страны-члены НАТО (зеленый цвет)

Сейчас организация включает 29 членов. И еще ожидает вступление Северная Македония, которая станет 30 страной-членом НАТО.

О миссиях Альянса и сотрудничестве с Украиной – смотрите в программе.