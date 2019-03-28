Крым и Приднестровье: какими методами Россия навязывает свою идеологию

20 февраля – официальная дата начала аннексии Крыма. В этот день на полуострове появились грузовики без номеров и так называемые "зеленые человечки" – вооруженные военные без опознавательных знаков. В то же время произошло создание вооруженных формирований наемников среди местных жителей.

Аннексия Крыма: хронология событий

В ночь на 27 февраля здание Верховной Рады и правительства АРК захватили российские спецназовцы и установили на них российские флаги. Первоначально Россия отказывалась признавать факт собственной военной агрессии.

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Лишь 17 апреля 2014 года Владимир Путин впервые публично признал, что в этих событиях в Крыму принимали участие российские военные. После захвата полуострова в РФ начали награждать военных, политиков и представителей крымской самообороны медалью "За возвращение Крыма".



На медали отмечено, что "операция" проводилась с 20 февраля до 18 марта 2014 года

На территории Крыма и Севастополя 16 марта состоялся непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого РФ включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали результаты голосования на референдуме.

С начала российской оккупации Крыма и части Донбасса НАТО осудило действия агрессора и поддерживало Украину. Сейчас оккупационная власть делает все, чтобы продемонстрировать, что Крым стал российским навсегда, прежде всего, наращивая военное присутствие на полуострове.

Захватив Крым, Россия не остановилась и стремится к контролю над значительной частью Черного моря. Недавние атаки на украинские корабли стали очередным подтверждением этого.

Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более неделя. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

Также РФ продолжает вести информационную войну против нашей страны.

60% времени на российских ток-шоу посвящены украинским выборам. То есть выборам, которые даже происходят не в России, а в Украине,

– отметила политический аналитик Лидия Смола.

О конфликте в Приднестровье

Российские "фабрики троллей" правильно настроены – с точки зрения страны-агрессора: эксперты ведут подрывную деятельность против других постсоветских стран. Одной из первых столкнулась с российской агрессией Молдова.

Как РФ причастна к конфликту в Молдове?

В 1992 году 14 российская армия оккупировала Приднестровье. Она стала защитником интересов местной элиты и пророссийского населения региона в ходе начинавшегося конфликта. Во многом присутствие армии помешало молдавским властям реализовать силовой сценарий решения конфликта.

Однако сейчас с российской стороны делается все, чтобы исказить правду об этом конфликте. Жители Молдовы рассказывают, что даже в их учебниках истории ничего не сказано о вооруженной агрессии РФ.

Циничные методы российской пропаганды

Стирание исторической памяти и навязывание своей идеологии продолжается сейчас и в Крыму. Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал, что россияне начали закрывать украинские школы, также пытаются закрыть и крымскотатарские.



Украинский крымскотатарский политик Эскендер Бариев

По оценкам экспертов, на оккупированный полуостров агрессоры завезли более 200 тысяч человек из России. Оккупационная власть создает невыносимые условия для нелояльных с ее точки зрения слоев населения. Из аннексированного Крыма по состоянию на декабрь 2018 года вынужденно выехали более 35 тысяч человек.

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Используя множество гибридных средств, Россия также готовится к прямому военному конфликту. Поэтому Украине нужно неуклонно усиливать свои оборонные возможности. Украинские военно-морские силы намного слабее, чем российские, что подтвердил конфликт в Керченском проливе.

Но кроме огромного количества негатива, российская агрессия сделала одну полезную вещь – украинцы показали, что могут крепко давать отпор и бесстрашно бороться за свои земли.