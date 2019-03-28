Крим та Придністров'я: якими методами Росія нав'язує свою ідеологію

20 лютого – офіційна дата початку анексії Криму. Цього дня на півострові з'явилися вантажівки без номерів і так звані "зелені чоловічки" – озброєні військові без розпізнавальних знаків. У той же час відбулося створення збройних формувань найманців серед місцевих жителів.

Анексія Криму: хронологія подій

У ніч на 27 лютого будівлі Верховної Ради та уряду АРК захопили російські спецпризначенці й встановили на них російські прапори. Спочатку Росія відмовлялася визнавати факти власної військової агресії.

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Лише 17 квітня 2014 року Володимир Путін вперше публічно визнав, що в цих подіях в Криму брали участь російські військові. Після захоплення півострова в РФ почали нагороджувати військових, політиків і представників кримської самооборони медаллю "За повернення Криму".



На медалі зазначено, що "операція" проводилася із 20 лютого до 18 березня 2014 року

На території Криму й Севастополя 16 березня відбувся невизнаний світом референдум про статус півострова, за результатами якого РФ включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали результати голосування на референдумі.

Від початку російської окупації Криму та частини Донбасу НАТО засуджувало дії агресора та підтримувало Україну. Зараз окупаційна влада робить все, аби продемонструвати, що Крим став російським назавжди, насамперед, нарощуючи військову присутність на півострові.

Захопивши Крим, Росія не зупинилася і прагне контролю над значною частиною Чорного моря. Нещодавні атаки на українські кораблі стали черговим підтвердженням цього.

Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждеь. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

Також РФ продовжує вести інформаційну війну проти нашої країни.

60% часу на російських ток-шоу присвячені українським виборам. Тобто виборам, які навіть відбуваються не в Росії, а в Україні,

– зазначила політичний аналітик Лідія Смола.

Про конфлікт у Придністров'ї

Російські "фабрики тролів" правильно налаштовані – з точки зору країни-агресора: експерти ведуть підривну діяльність проти інших пострадянських країн. Однією з перших зіткнулася з російською агресією Молдова.

Як РФ причетна до конфлікту у Молдові?У 1992 році 14 російська армія окупувала Придністров'я. Вона стала захисником інтересів місцевої еліти та проросійського населення регіону в ході конфлікту, що починався. Багато в чому присутність армії завадила молдовській владі реалізувати силовий сценарій розв'язання конфлікту.

Проте зараз з російського боку робиться все, щоб викривити правду про цей конфлікт. Мешканці Молдови розповідають, що навіть в їх підручниках історії нічого не сказано про збройну агресію РФ.

Цинічні методи російської пропаганди

Стирання історичної пам'ятки та нав'язування своєї ідеології триває зараз і в Криму. Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів, що росіяни почали закривати українські школи, намагаються також закрити й кримськотатарські.



Український кримськотатарський політик Ескендер Барієв

За оцінками експертів, на окупований півострів агресори завезли понад 200 тисяч людей з Росії. Окупаційна влада створює нестерпні умови для нелояльних з її точки зору прошарків населення. З анексованого Криму станом на грудень 2018 року вимушено виїхали понад 35 тисяч осіб.

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Використовуючи багато гібридних засобів Росія також готується й до прямого військового конфлікту. Тому Україні потрібно неухильно посилювати власні оборонні можливості. Українські військово-морські сили набагато слабші, ніж російські, що підтвердив конфлікт у Керченській протоці.

Та крім величезної кількості негативу, російська агресія зробила одну корисну річ – українці показали, що можуть міцно давати здачі й безстрашно боротися за свої землі.