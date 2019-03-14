Людина глобального масштабу: чому речнику НАТО заздрили усі високопосадовці і зірки шоу-бізу

Джеймі Шей – поліглот і відмінний спікер, який працював з десятьма з чотирнадцяти генеральних секретарів Альянсу. Був голосом організації під час операції у Косово та терактів 11 вересня 2001 року у США. Несподівано він став персоною глобального масштабу. Пізнаваність та популярність речника Альянсу затьмарювала багатьох високопосадовців.

Падіння СРСР та зникнення організації Варшавського договору змінило світ. Зміни не обійшли стороною і головного опонента комуністичної імперії – Північноатлантичний Альянс. Однак він не перетворився на рудимент часів холодної війни, а розширився і зміцнів, і за місяць святкуватиме сімдесятий День народження. Програма "Фактор безпеки"продовжує розповідати про людей, які творили нову історію НАТО.

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Прийшов до штаб-квартири НАТО звичайним протоколістом, а завершив кар’єру на посаді заступника помічника Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці. Джеймі Шей – інтелектуал з відмінним почуттям гумору.



Джеймі Шей в молодості



Джеймі зараз

Приблизно сорок років тому кар’єра Джеймі у НАТО розпочалася з самого низу. Першою його посадою стала – секретар протоколу. Далі були посади куратора молодіжних програм, спічрайтера, речника, директора офісу інформації НАТО, а згодом директора управління з планування діяльності. Зрештою Джемі Шей обійняв посаду заступника помічника Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці.

Кар’єрні сходи Джеймі Шея:

секретар протоколу;

куратор молодіжних програм;

спічрайтер;

речник;

директор офісу інформації НАТО;

директор управління з планування діяльності;

заступник помічника Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці.

Джеймі приніс до НАТО багато своїх талантів. В нього є ступінь доктора, він викладає лекції і є плідним письменником. Володіє кількома мовами, а основне – харизмою та вмінням переконувати.

Не знайдеться кращої людини за Джеймі Шея, яка б ось так вийшла на вулицю до людей і простою мовою пояснила, чому для них це має значення, і що їхня безпека цілком пов’язана з НАТО,

– сказав про Джеймі Генеральний секретар НАТО Лорд Робертсон (1999 – 2004 роки).

Ранні роки

Шей став невід’ємною частиною НАТО. Але так було не завжди. Джеймі прийшов до НАТО вести записи протоколів. Тоді світ був інакшим, як і НАТО. Та й сама робота виявилася не такою, як очікувалося.

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"Я був помічником секретаря комітету і вів протокол. І я завжди скаржився дружині, що зовсім не такою уявляв свою кар’єру", – розповів Джеймі Шей.

Згодом Джеймі почав курувати молодіжну програму. Це були складні часи, адже чимало молоді у світі підтримувало антиядерний рух. Та комунікаційна проблема Альянсу була ширшою, ніж несприйняття молоддю. Альянсу треба було працювати над власним іміджем. І тоді Джеймі вперше попросили застосувати свої комунікаційні здібності. Глобальні зміни відбувалися просто на його очах.

Розвал СРСР

Радянський Союз розвалився, а з ним і Варшавський договір. Чимало гарячих голів задавались питанням: чи потрібен Альянс, коли зник його головний ворог? Генеральний секретар Вернер хотів, аби його речник був потужним комунікатором, аби відповідати саме на складні запитання. Обравши Джеймі, Вернер порушив багаторічну традицію.

Генеральні секретарі, як правило, на посаду речника обирають когось зі своєї країни. Для багатьох стало шоком коли Генеральний секретар – німець – заявив, що його спікером буде британець, і це буде саме ця конкретна людина. Пізніше Вернер зізнався, що то було його найкраще кадрове рішення в житті,

– підкреслив начальник відділу енергозабезпечення Міхаель Руельхе.

Джеймі та Вернер працювали дуже тісно. Коли Генсек серйозно хворів, вони вдвох проштовхували дві визначальні ініціативи: навести порядок на Балканах, а також наблизити до Альянсу Росію. Зрештою, Вернер програв свою боротьбу із раком.



Вернер і Шей постійно працювали разом

Події, які розгорталися у Штаб-квартирі НАТО в підсумку призвели до завершення Боснійського конфлікту. Але це був затяжний і депресивний процес. Одним із небагатьох позитивів якого було те, що Росія тісно співпрацювала з НАТО задля забезпечення миру в регіоні.

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"НАТО і Сполучені Штати намагалися досягнути неможливого: налагодити партнерство з Росією і збільшити кількість членів Альянсу, аби з часом усі жили мирно", – запевнив заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (тепер старший науковий співробітник, центр "Атлантична рада").

Косово

У 1997 році Росія і НАТО підписали Основоположний акт, настав час святкувати нове взаєморозуміння. Та пройшло не так багато часу, як у Західні Балкани повернулося насилля. І це змінило багато життів. І життя Джеймі в тому числі.



У Західні Балкани повернулося насилля

"Журналісти з усього світу штурмували штаб-квартиру НАТО. Одна з проблем полягала в тому, що більшість не були військовими експертами, і нічого не знали про НАТО", – розповіла кореспондент CNN Патрісія Келлі (тепер очолює власну компанію з комунікацій).

Ніколи раніше не бачив яскравішого прикладу, як окрема людина тягне всю організацію, ніж тоді, коли Джеймі діяв під час кризи в Косово,

– стверджує спічрайтер у кількох Генеральних секретарів НАТО Міхаель Руельхе (тепер начальник відділу енергозабезпечення).

Усі сподівалися, що кампанія буде короткою. Після 78 днів, умови НАТО було прийнято і кампанія закінчилася. Навіть із прибуттям миротворців налагодити комунікацію було складно. А потім відбувся візит у Косово.

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Так несподівано Джеймі став персоною глобального масштабу. Пізнаваність та популярність речника Альянсу затьмарювала багатьох високопосадовців.



Прибуття у Косово

Пам’ятаю, як ми вперше приїхали разом в Косово. Звісно, там він – герой. Ми приземлилися в аеропорту Пріштіни, натовп його зустрічав вітальними вигуками. І всі питали хто той другий, поряд із Джеймі. Я відповідав: "Вибачте, та я всього лише Генеральний секретар,

– розповів Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер (тепер професор Лейденського університету).



Приземлення в аеропорту Пріштіни

НАТО і Балканська криза стали топ-темами того часу. А обличчя і голос Джеймі Шея знаходились в фокусі уваги громадськості. Навіть звиклі до уваги селебреті мали підстави заздрити простому працівнику НАТО.

Теракти 11 вересня

Досвід показав, що з розпадом СРСР існування НАТО залишалося затребуваним. Ситуація на Балканах стала не єдиним і не найбільшим викликом для Альянсу.



Теракт 11 вересня

Після терактів 11 вересня НАТО вперше застосувало п’яту статтю Вашингтонського договору, яка визначає напад на члена НАТО як напад на весь Альянс. В Афганістан були направлені Міжнародні сили сприяння безпеці. Новий Генеральний секретар негайно розпочав управління операцією. До Північно-Атлантичного Альянсу приєднувалися нові союзники. Це були колишні радянські республіки, або колишні члени Варшавського договору. Стосунки з Росією розвивалися не в тому напрямку.

Коли Путін вирішив призначити представником при НАТО Дмитра Рогозіна, я вже знав, що справи можуть піти погано. Він прибув до мене з візитом ввічливості з величезною сокирою, неймовірно красивою, але просто гігантською сокирою із Сибіру. І сказав, ніколи цього не забуду: "Пане Генеральний секретар, я прибув, щоб "закопати сокиру війни". Власне, та сокира так і не була закопана,

– згадує Яап де Хооп Схеффер.

На фоні цих незліченних викликів, Джеймі був вкрай цінним порадником. Невдовзі Джеймі обійняв посаду в Управлінні нових викликів безпеці, з якої йде у відставку.

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Як склалось життя Джеймі Шея після роботи у НАТО – дивіться у програмі.