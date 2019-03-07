Чим займаються працівники НАТО у вільний час: незвичні хобі

Службовці та працівники Північноатлантичного альянсу – звичайні і цікаві люди. Про їхні вподобаннями, інтереси та незвичайні захопленнями – читайте у матеріалі 24 каналу.

Мрії про польоти в небі

Капрал артилерійської групи легкої піхотної бригади "Галісія" армії Іспанії Нурія Галлего Хосере у вільний від служби час займається тренуванням сокола на ім'я Патріот. Птах мешкає в піхотній бригаді Збройних сил Королівства Іспанії. Він є штатною одиницею підрозділу.

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"Аби навчити Патріота повертатися до мене і сідати на руку – використовують приманку. Зазвичай це шматочки м'яса", – розповіла військова.



У вільний час військова тренує сокола

Природна краса та поступливий характер зробили птаха улюбленцем військових. Кожен з них може спокійно взяти його на руки, запропонувати шматок м'яса або ж зробити селфі на пам'ять.

"Сподіваюсь одного дня я сяду на планер і ми разом полетимо високо над землею", – сказала Хосере.

Натхнення у живописі

Океанограф дослідницько-експериментального морського центру НАТО Інеса Борріоне черпає натхнення з води.

Моя робота полягає у зборі інформації про морську воду,

– пояснила Борріоне.

ЖІнка відповідає за розробку технологій для оборонних потреб Альянсу у морській сфері. Температура, солоність і характер течії – усі ці дані Інеса збирає і досліджує в спеціальних лабораторія. Для неї це не просто робота, а сенс всього життя.



Океанограф Інеса Борріоне

Окрім експериментів з водою океанограф щотижня відвідує уроки живопису. Жінка переконана, що це її найбільше джерело натхнення.



Жінка захоплюється живописом

"Малювання дуже впливає на мій духовний стан і дарує відчуття наповненості. Завдяки цьому завдання та цілі досягаються легше. Усім раджу займатися улюбленою справою, яка робить вас щасливою людиною", – наголосила Інеса Борріоне.

Про роль жінки у Північноатлантичному альянсі – дивіться у програмі.