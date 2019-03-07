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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Чим займаються працівники НАТО у вільний час: незвичні хобі

      Фактор безпеки 173 Читать новость на русском

      Службовці та працівники Північноатлантичного альянсу – звичайні і цікаві люди. Про їхні вподобаннями, інтереси та незвичайні захопленнями – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Мрії про польоти в небі

      Капрал артилерійської групи легкої піхотної бригади "Галісія" армії Іспанії Нурія Галлего Хосере у вільний від служби час займається тренуванням сокола на ім'я Патріот. Птах мешкає в піхотній бригаді Збройних сил Королівства Іспанії. Він є штатною одиницею підрозділу. 

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      "Аби навчити Патріота повертатися до мене і сідати на руку – використовують приманку. Зазвичай це шматочки м'яса", – розповіла військова. 

      нато
      У вільний час військова тренує сокола

      Природна краса та поступливий характер зробили птаха улюбленцем військових. Кожен з них може спокійно взяти його на руки, запропонувати шматок м'яса або ж зробити селфі на пам'ять. 

      "Сподіваюсь одного дня я сяду на планер і ми разом полетимо високо над землею", – сказала Хосере. 

      Натхнення у живописі

      Океанограф дослідницько-експериментального морського центру НАТО Інеса Борріоне черпає натхнення з води.

      Моя робота полягає у зборі інформації про морську воду,
      – пояснила Борріоне.

      ЖІнка відповідає за розробку технологій для оборонних потреб Альянсу у морській сфері. Температура, солоність і характер течії – усі ці дані Інеса збирає і досліджує в спеціальних лабораторія. Для неї це не просто робота, а сенс всього життя. 

      нато
      Океанограф Інеса Борріоне

      Окрім експериментів з водою океанограф щотижня відвідує уроки живопису. Жінка переконана, що це її найбільше джерело натхнення.

      нато
      Жінка захоплюється живописом

      "Малювання дуже впливає на мій духовний стан і дарує відчуття наповненості. Завдяки цьому завдання та цілі досягаються легше. Усім раджу займатися улюбленою справою, яка робить вас щасливою людиною", – наголосила Інеса Борріоне.

      Про роль жінки у Північноатлантичному альянсі – дивіться у програмі.

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      Теги: НАТО Фактор безпеки
      Джерело: 24 канал
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