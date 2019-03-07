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      Чем занимаются работники НАТО в свободное время: необычные хобби

      Фактор безопасности 17 Читати новину українською

      Служащие и работники Североатлантического альянса – обычные и интересные люди. Об их предпочтениях, интересах и необычных увлечениях – читайте в материале 24 канала.

      Мечты о полетах в небе

      Капрал артиллерийской группы легкой пехотной бригады "Галисия" армии Испании Нурия Галлего Хосере в свободное от службы время занимается тренировкой сокола по кличке "Патриот". Птица живет в пехотной бригаде Вооруженных сил Королевства Испании. Она является штатной единицей подразделения.

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      Чтобы научить "Патриота" возвращаться ко мне и садиться на руку – используют приманку. Обычно это кусочки мяса", – рассказала военная.

      нато
      В свободное время военная тренирует сокола

      Естественная красота и покладистый характер сделали птицу любимцем военных. Каждый из них может спокойно взять ее на руки, предложить кусок мяса или сделать селфи на память.

      "Надеюсь однажды я сяду на планер и мы вместе полетим высоко над землей", – сказала Хосере.

      Вдохновение в живописи

      Океанограф опытно-экспериментального морского центра НАТО Инесса Боррионе черпает вдохновение из воды.

      "Моя работа заключается в сборе информации о морской воде", – пояснила Боррионе.

      Женщина отвечает за разработку технологий для оборонных нужд Альянса в морской сфере. Температура, соленость и характер течения – все эти данные Инесса собирает и исследует в специальных лабораториях. Для нее это не просто работа, а смысл всей жизни.

      нато
      Океанограф Инесса Боррионе

      Кроме экспериментов с водой океанограф еженедельно посещает уроки живописи. Женщина уверена, что это ее самый большой источник вдохновения.

      нато
      Женщина увлекается живописью

      "Рисование влияет на мое духовное состояние и дарит ощущение наполненности. Благодаря этому задачи и цели достигаются легче. Всем советую заниматься любимым делом, которое делает вас счастливым человеком", – отметила Инесса Боррионе.

      О роли женщины в Североатлантическом альянсе – смотрите в программе.

      blog_ava
      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
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      Теги: НАТО Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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