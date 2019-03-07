Чем занимаются работники НАТО в свободное время: необычные хобби
Служащие и работники Североатлантического альянса – обычные и интересные люди. Об их предпочтениях, интересах и необычных увлечениях – читайте в материале 24 канала.
Мечты о полетах в небе
Капрал артиллерийской группы легкой пехотной бригады "Галисия" армии Испании Нурия Галлего Хосере в свободное от службы время занимается тренировкой сокола по кличке "Патриот". Птица живет в пехотной бригаде Вооруженных сил Королевства Испании. Она является штатной единицей подразделения.
Читайте также: Истории самых известных женщин-военнослужащих: как в мире разрушают гендерные стереотипы
Чтобы научить "Патриота" возвращаться ко мне и садиться на руку – используют приманку. Обычно это кусочки мяса", – рассказала военная.
В свободное время военная тренирует сокола
Естественная красота и покладистый характер сделали птицу любимцем военных. Каждый из них может спокойно взять ее на руки, предложить кусок мяса или сделать селфи на память.
"Надеюсь однажды я сяду на планер и мы вместе полетим высоко над землей", – сказала Хосере.
Вдохновение в живописи
Океанограф опытно-экспериментального морского центра НАТО Инесса Боррионе черпает вдохновение из воды.
"Моя работа заключается в сборе информации о морской воде", – пояснила Боррионе.
Женщина отвечает за разработку технологий для оборонных нужд Альянса в морской сфере. Температура, соленость и характер течения – все эти данные Инесса собирает и исследует в специальных лабораториях. Для нее это не просто работа, а смысл всей жизни.
Океанограф Инесса Боррионе
Кроме экспериментов с водой океанограф еженедельно посещает уроки живописи. Женщина уверена, что это ее самый большой источник вдохновения.
Женщина увлекается живописью
"Рисование влияет на мое духовное состояние и дарит ощущение наполненности. Благодаря этому задачи и цели достигаются легче. Всем советую заниматься любимым делом, которое делает вас счастливым человеком", – отметила Инесса Боррионе.
О роли женщины в Североатлантическом альянсе – смотрите в программе.