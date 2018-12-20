Гібридна війна і роботи НАТО: як Росія грає за своїми правилами

За Гаазькою конвенцією від 1907 року, початок військових дій між державами не повинен починатися без недвозначного попередження у вигляді мотивованого оголошення війни. Або ж у формі ультиматуму з умовним оголошенням війни. Ще одна обов'язкова умова – інформування нейтральних країн.

Гібридна війна Росії

Проте військові теоретики збагнули, що належне оформлення конфлікту тягне за собою серйозні правові наслідки. Адже змусити противника виконати свою волю можна не лише за допомогою виключно агресивної воєнної сили.

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Директорка центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова зазначила, що для НАТО як політично-військової організації, гібридна війна є сукупністю відкритих і прихованих, військових, воєнізованих та цивільних тактик. Аби досягнути мети, їх застосовують інтегровано.

Але до того як НАТО сформувало своє визначення для новітніх конфліктів, у Москві вже всебічно готували агресії нового типу. Обкатавши літом 2008 року варіант "примушення до миру" на маленькій Грузії, у Кремлі шукали нові шляхи для просування ідей "руского міра". Головним ідеологом гібридної війни став начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.



Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов

У газеті "Військово-промисловий кур'єр" він написав: "Акцент у змісті методів протиборства зміщується у бік широкого застосування політичних, економічних, дипломатичних, інформаційних і інших невоєнних заходів, що реалізовуються з підключенням протестного потенціалу населення".

При цьому Герасимов вказує на доцільність поєднання суто військових дій з політико-дипломатичним тиском, економічними санкціями, формуванням політичної опозиції та зміною політичного керівництва. Загалом співвідношення мирних та насильницьких дій російським генералом розглядається у пропорції "чотири до одного".

У минулому було легко зрозуміти звідки походить загроза. Ми бачили військові формування на кордонах, і ми знали, що щось може трапитися, що назріває конфлікт, або масові зіткнення, або напад,

– сказала заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттермюллер.



Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттермюллер

Американські дослідники ретельно розглядали поняття неправильної війни, де разом із неприхованим використанням військ працюють й інші методи впливу на противника. Російське ж "ноу-хау" полягає у тому, що офіційно присутність російських підрозділів різко заперечується. А інші заходи подаються для світової спільноти лише як змушена відповідь.

Одночасне застосування всіх цих тактик збиває з пантелику громадян та державну систему, вносить дезінтеграцію в державні інституції та навіть у державу в цілому,

– наголосила директорка центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова.

На підготовчій стадії агресії, як правило, триває своєрідне змагання між різними джерелами інформації за увагу аудиторії. Робиться усе можливе для того, аби стати комфортним та цікавим для об'єкта прихованої психологічної обробки. На якийсь ідеологічній складовій спочатку можна не акцентувати.

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Саме так свого часу на український медіа-ринок вийшло російське телебачення. Транслювалися численні серіали, адресовані різним категоріям глядачів. Комусь – "Менти", комусь – "Солдати". А ще обов'язково – про Велику Вітчизняну війну. Як результат – відчуття того, що Росія – це інша держава зі своїми інтересами поволі зводилося майже нанівець.

Роботи НАТО

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, Росія стягнула до кордонів України величезну кількість техніки та озброєння. Та пори твердження про непереможність російської армії, її могутність викликає великі сумніви у багатьох експертів.

Збройні сили Росії добре навчилися імітувати свою міць. Варто пригадати надувні ракетні комплекси й бутафорні танки. Та коли в Росії роблять ставку на кількість, у країнах НАТО – на якість. Збройні сили Альянсу вже давно використовують для власних потреб роботів і новітні технології.

Майбутнє вже настало. Наш легендарний концерн "Калашніков" показав прототип крокуючого і навіть прямоходячого чотириметрового бойового робота,

– зауважив ведучий каналу "Росія-24" Євгеній Попов.

А й справді, навіщо витрачати мільйони на новітні розробки? Натомість, можна зліпити з картону та пінопласту велетенське опудало і назвати його "бойовим роботом".



Прототип бойового робота РФ

І поки російські пропагандисти завзято розповідали довірливому глядачу про "суперможливості" цього безглуздого чуда техніки, у країнах НАТО тестують справжні технології майбутнього. На нещодавніх навчаннях "Автономний воїн 2018" Збройні сили Великобританії випробували понад сімдесят зразків роботизованої техніки – від посилених безпілотних літальних апаратів до дистанційно керованих транспортних засобів.

Коли Україна продемонструє НАТО свої досягнення у робототехніці – дивіться у програмі.