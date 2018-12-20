Гибридная война и НАТО: как Россия играет по своим правилам

За Гаагской конвенцией от 1907 года, начало военных действий между государствами не должно начинаться без недвусмысленного предупреждения в виде мотивированного объявления войны. Или же в форме ультиматума с условным объявлением войны. Еще одно обязательное условие – информирование нейтральных стран.

Гибридная война России

Однако военные теоретики поняли, что надлежащее оформление конфликта влечет за собой серьезные правовые последствия. Ведь заставить противника выполнить свою волю можно не только с помощью исключительно агрессивной военной силы.

Читайте также: Самые громкие хакерские атаки, которые всколыхнули всю Украину: поразительные детали

Директор центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова отметила, что для НАТО как политически-военной организации, гибридная война является совокупностью открытых и скрытых, военных, военизированных и гражданских тактик. Чтобы достичь цели, их применяют интегрировано.

Но до того как НАТО сформировало свое определение для новейших конфликтов, в Москве уже всесторонне готовили агрессии нового типа. Обкатав летом 2008 года вариант "принуждения к миру" на маленькой Грузии, в Кремле искали новые пути для продвижения идей "русского мира". Главным идеологом гибридной войны стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.



Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов

В газете "Военно-промышленный курьер" он написал: "Акцент в содержании методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, дипломатических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с подключением протестного потенциала населения".

При этом Герасимов указывает на целесообразность сочетания сугубо военных действий с политико-дипломатическим давлением, экономическими санкциями, формированием политической оппозиции и сменой политического руководства. В целом соотношение мирных и насильственных действий российским генералом рассматривается в пропорции "четыре к одному".

В прошлом было легко понять откуда исходит угроза. Мы видели военные формирования на границах, и мы знали, что что-то может случиться, что назревает конфликт, или массовые столкновения, или нападение,

– сказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттермюллер.



Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттермюллер

Американские исследователи тщательно рассматривали понятие неправильной войны, где вместе с нескрываемым использованием войск работают и другие методы воздействия на противника. Российское же "ноу-хау" заключается в том, что официально присутствие российских подразделений резко отрицается. А другие меры подаются для мирового сообщества только как вынужденный ответ.

Одновременное применение всех этих тактик сбивает с толку граждан и государственную систему, вносит дезинтеграцию в государственные институты и даже в государство в целом,

– подчеркнула директор центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

На подготовительной стадии агрессии, как правило, продолжается своеобразное соревнование между различными источниками информации за внимание аудитории. Делается все возможное для того, чтобы стать комфортным и интересным для объекта скрытой психологической обработки. На какой-то идеологической составляющей сначала можно не акцентировать.

Читайте также: Чего достигла украинская армия, учась по стандартам НАТО

Именно так в свое время на украинский медиа-рынок вышло российское телевидение. Транслировались многочисленные сериалы, адресованные различным категориям зрителей. Кому-то – "Менты", кому-то – "Солдаты". А еще обязательно – о Великой Отечественной войне. Как результат – ощущение того, что Россия – это другое государство со своими интересами медленно сводилось почти на нет.

НАТО

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия стянула к границам Украины огромное количество техники и вооружения. Но несмотря на утверждение о непобедимости российской армии, ее мощь вызывает большие сомнения у многих экспертов.

Вооруженные силы России хорошо научились имитировать свою мощь. Стоит вспомнить надувные ракетные комплексы и бутафорные танки. И когда в России делают ставку на количество, в странах НАТО – на качество. Вооруженные силы Альянса уже давно используют для собственных нужд роботов и новейшие технологии.

Будущее уже наступило. Наш легендарный концерн "Калашников" показал прототип шагающего и даже прямоходящего четырехметрового боевого робота,

– заметил ведущий канала "Россия-24" Евгений Попов.

А действительно, зачем тратить миллионы на новые разработки? Зато можно слепить из картона и пенопласта гигантское чучело и назвать его "боевым роботом".



Прототип боевого робота РФ

И пока российские пропагандисты упорно рассказывали доверчивому зрителю о "супервозможностях" этого бестолкового чуда техники, в странах НАТО тестируют настоящие технологии будущего. На недавних учениях "Автономный воин 2018" Вооруженные силы Великобритании испытали более семидесяти образцов роботизированной техники – от усиленных беспилотных летательных аппаратов до дистанционно управляемых транспортных средств.

Когда Украина продемонстрирует НАТО свои достижения в робототехнике – смотрите в программе.