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      Фактор безпеки. Конфлікт в Азовському морі: світові експерти пояснили, як діяти Україні

      Фактор безпеки 133 Читать новость на русском

      У наші дні українці вкотре складають іспит на право мати власну державу. Як досягнути безпеки і стабільності в Україні, Європі та світі. На це питання намагалися знайти відповідь експерти і політики, які зібралися на другий Львівський безпековий форум.

      Азовське море – саме до цього регіону прикута увага у багатьох центрах прийняття глобальних рішень. Росія здійснює спробу чергового акту гібридної агресії використовуючи на першому етапі економічні та транспортні важелі для шантажу України.

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      Панель Львівського безпекового форуму присвячена Азовській кризі стала найгарячішою дискусією.

      Відповідь на активні дії російських військ, які значно збільшилися на Азові, українські бойовики дати готові. Підрозділи Донецького прикордонного загону провели навчання з виявлення та ліквідації диверсантів з моря, які намагаються захопити об'єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських Збройних Сил.

      Станом на сьогодні в Азовському морі понад 120 кораблів та катерів РФ,
      – зазначив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк.

      Росія послідовно намагається обмежити морські можливості України, а в перспективі звести їх нанівець.

      Росія побудувала Керчинський міст, то був сигнал, що збираються встановити блокаду, аби "задушити" Україну. Він занадто низький, щоб під ним могли спокійно проходити великі торговельні судна,
      – пояснив екс-командувач Збройними Силами США в Європі Бен Ходжес.

      Також окупанти роблять все, аби ці кораблі, які можуть пройти під мостом теж натрапили на труднощі.

      Зданий без бою Крим та перша нерішучість на Донбасі мають слугувати за урок для українців. Слабкість провокує агресію, тому поряд з опрацюванням оборони узбережжя потрібно думати та про захисти безпеки безпосередньо у морі.

      Україна має захищати свої права в Азовському морі. Має перешкоджати росіянам підніматися на борт українських суден,
      – зазначив екс-командувач Збройними Силами США в Європі.

      "Із застосуванням авіації й літаків можливо забезпечити присутність сил спеціального призначення на цих суднах, аби росіяни не могли піднятися на борт", – заявив військовий експерт з Великої Британії Глен Грант.

      Також потрібно нарощувати можливості Українського військового флоту, враховуючи сучасні тенденції гібридного протистояння.

      "Україна веде війну старим методом проти гібридного противника. Командувач Військово-Морських Сил має вести війну тримаючи зв'язаною одну руку проти ворога в якого обидні руки", – розповів військовий експерт з Великої Британії.

      Про російську пропаганду та інші методи інформаційної війни проти України – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Фактор безпеки Конфлікт в Азовському морі Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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