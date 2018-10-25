18:29
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Фактор безпеки
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Фактор безпеки. Для чого НАТО проводить навчання з союзниками

      Фактор безпеки 87 Читать новость на русском

      Діяльність НАТО не обмежується лише підготовкою до відбиття збройного нападу на будь-якого із членів. Альянс постійно залучає свої сили задля поліпшення обстановки у різних куточках світу та нейтралізації хоч і не військових, але дуже небезпечних для світової спільноти загроз. Наочним прикладом є проведення у Середземному морі операції Sea Guardian.

      Тероризм, нелегальна міграція, піратство – ось неповний перелік загроз, яким протистоїть флот країн НАТО у Середземному морі.

      Читайте також: Фактор безпеки. Як НАТО допомагає українським бійцям повернутися до мирного життя

      Регіон для проведення операції обрано не випадково: через активне судноплавство вірогідність та небезпека протиправної діяльності тут доволі висока. 

      Метою цієї операції є запобігання тероризму, гарантування безпеки морського судноплавства та підвищення військово-морських спроможностей країн, які не є членами НАТО, в акваторії Середземного моря,
      – повідомив командор ВМС Італії.

      Багатонаціональний військово-морський контингент проводить моніторинг морського трафіку, перевіряє цивільні судна на наявність нелегальних пасажирів та товарів.


      Катер з військовими прямує до підозрілого судна

      Військовим доводиться діяти рішуче, та водночас делікатно й обережно. 

      Дуже важливо тренуватися з союзниками, адже у нас є спільна доктрина. Кожна країна може запропонувати свою точку зору,
      – наголосив командир абордажної команди з іспанського фрегата "Вікторія" Кастілло.

      До слова, на рівні з чоловіками службу несуть і жінки.


      Стефана виконує дуже складні розрахунки, щоб гарантувати безпечний маршрут

      На що витрачаються оборонні кошти, чи надійно захищає військо громадян країн НАТО – дивіться у програмі.

      Теги: Зброя НАТО Фактор безпеки
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук