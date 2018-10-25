Фактор безпеки. Для чого НАТО проводить навчання з союзниками

Діяльність НАТО не обмежується лише підготовкою до відбиття збройного нападу на будь-якого із членів. Альянс постійно залучає свої сили задля поліпшення обстановки у різних куточках світу та нейтралізації хоч і не військових, але дуже небезпечних для світової спільноти загроз. Наочним прикладом є проведення у Середземному морі операції Sea Guardian.

Тероризм, нелегальна міграція, піратство – ось неповний перелік загроз, яким протистоїть флот країн НАТО у Середземному морі.

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Регіон для проведення операції обрано не випадково: через активне судноплавство вірогідність та небезпека протиправної діяльності тут доволі висока.

Метою цієї операції є запобігання тероризму, гарантування безпеки морського судноплавства та підвищення військово-морських спроможностей країн, які не є членами НАТО, в акваторії Середземного моря,

– повідомив командор ВМС Італії.

Багатонаціональний військово-морський контингент проводить моніторинг морського трафіку, перевіряє цивільні судна на наявність нелегальних пасажирів та товарів.



Катер з військовими прямує до підозрілого судна

Військовим доводиться діяти рішуче, та водночас делікатно й обережно.

Дуже важливо тренуватися з союзниками, адже у нас є спільна доктрина. Кожна країна може запропонувати свою точку зору,

– наголосив командир абордажної команди з іспанського фрегата "Вікторія" Кастілло.

До слова, на рівні з чоловіками службу несуть і жінки.



Стефана виконує дуже складні розрахунки, щоб гарантувати безпечний маршрут

На що витрачаються оборонні кошти, чи надійно захищає військо громадян країн НАТО – дивіться у програмі.