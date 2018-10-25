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      Фактор безопасности. Для чего НАТО проводит учения с союзниками

      Фактор безопасности 21 Читати новину українською

      Деятельность НАТО не ограничивается лишь подготовкой к отражению вооруженного нападения на любого из членов. Альянс постоянно привлекает свои силы для улучшения обстановки в разных уголках мира и нейтрализации хоть и не военных, но очень опасных для мирового сообщества угроз. Наглядным примером является проведение в Средиземном море операции Sea Guardian.

      Терроризм, нелегальная миграция, пиратство – вот неполный перечень угроз, которым противостоит флот стран НАТО в Средиземном море.

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      Регион для проведения операции выбран не случайно: из-за активного судоходства вероятность и опасность противоправной деятельности здесь достаточно высока.

      Целью этой операции является предотвращение терроризма, обеспечение безопасности морского судоходства и повышения военно-морских возможностей стран, которые не являются членами НАТО в акватории Средиземного моря,
      – сообщил командор ВМС Италии.

      Многонациональный военно-морской контингент проводит мониторинг морского трафика, проверяет гражданские суда на наличие нелегальных пассажиров и товаров.


      Катер с военными направляется к подозрительному судну

      Военным приходится действовать решительно, и в то же время деликатно и осторожно.

      Очень важно тренироваться с союзниками, ведь у нас есть общая доктрина. Каждая страна может предложить свою точку зрения,
      - отметил командир абордажной команды из испанского фрегата" Виктория " Кастилло.

      К слову, на ровне с мужчинами службу несут и женщины.


      Стефана выполняет очень сложные расчеты, чтобы гарантировать безопасный маршрут

      На что тратятся оборонительные средства, надежно ли защищает войско граждан стран НАТО – смотрите в программе.

      Теги: Оружие НАТО Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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