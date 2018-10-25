Фактор безопасности. Для чего НАТО проводит учения с союзниками
Деятельность НАТО не ограничивается лишь подготовкой к отражению вооруженного нападения на любого из членов. Альянс постоянно привлекает свои силы для улучшения обстановки в разных уголках мира и нейтрализации хоть и не военных, но очень опасных для мирового сообщества угроз. Наглядным примером является проведение в Средиземном море операции Sea Guardian.
Терроризм, нелегальная миграция, пиратство – вот неполный перечень угроз, которым противостоит флот стран НАТО в Средиземном море.
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Регион для проведения операции выбран не случайно: из-за активного судоходства вероятность и опасность противоправной деятельности здесь достаточно высока.
Целью этой операции является предотвращение терроризма, обеспечение безопасности морского судоходства и повышения военно-морских возможностей стран, которые не являются членами НАТО в акватории Средиземного моря,
– сообщил командор ВМС Италии.
Многонациональный военно-морской контингент проводит мониторинг морского трафика, проверяет гражданские суда на наличие нелегальных пассажиров и товаров.
Катер с военными направляется к подозрительному судну
Военным приходится действовать решительно, и в то же время деликатно и осторожно.
Очень важно тренироваться с союзниками, ведь у нас есть общая доктрина. Каждая страна может предложить свою точку зрения,
- отметил командир абордажной команды из испанского фрегата" Виктория " Кастилло.
К слову, на ровне с мужчинами службу несут и женщины.
Стефана выполняет очень сложные расчеты, чтобы гарантировать безопасный маршрут
На что тратятся оборонительные средства, надежно ли защищает войско граждан стран НАТО – смотрите в программе.