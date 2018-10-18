Фактор безопасности. Как НАТО помогает украинским бойцам вернуться к мирной жизни

Раненые пулями, побитые осколками Градов – десятки тысяч искалеченных войной солдат сегодня нуждаются в физической и психологической помощи. К сожалению, многие из них не выдерживают. Статистика смертей украинских военных от самоубийств рисует ужасную цифру – более 800 случаев с начала войны на Донбассе.

По просьбе Украины НАТО создало Трастовый фонд по медицинской реабилитации, который помогает раненым военным вернуться к нормальной жизни.

Читайте также: Фактор безопасности. Способно ли украинское войско стать в один ряд с вооруженными силами НАТО

Прежде всего, осуществляется лечение, физическая и спортивная реабилитация раненых на Донбассе. Они могут тренироваться вместе с параолимпийцами, участвовать в международных соревнованиях. Одними из них являются "Игры Непокоренных" ("Invictus Games"), основанные британским принцем Гарри в 2014 году. Это уникальный пример удачного проекта по реабилитации раненых через спорт. В прошлом году на Играх Непокоренных в Торонто украинская команда дебютировала и заняла второе общекомандное место.

Я восхищаюсь тем, что вы делаете, и какую демонстрируете отвагу не только на поле боя, но и с какой стойкостью вы справляетесь со своими ранениями на реабилитации,

– сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сегодня на товарищеских соревнованиях по кроссфиту раненые украинские военные демонстрируют превосходство силы духа над физическими недостатками. Сами же бойцы считают, что спорт меняет сознание.

Каждый видит, что после травмы жизнь не заканчивается, что возможно сделать нечто большее для себя. Доказать себе, что он продолжает жить,

– утверждает капитан национальной сборной Сергей Ильницкий.

Трастовый фонд НАТО финансирует лечение наших бойцов за рубежом. Начиная с 2014 года украинские военные прошли и продолжают лечение в медицинских учреждениях 16 стран-членов НАТО. Благодаря Трастовому фонду около 600 раненых прошли курс лечения и смогли вернуться к мирной жизни.

О героизме, отваге, выносливости и боевых возможностях гуркхов – смотрите дальше в программе.