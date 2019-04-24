Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался по телефону с лидером президентской гонки в Украине Владимиром Зеленским.

Во время разговора он пригласил новоизбранного украинского президента посетить штаб Альянса в ближайшее время, сообщил Столтенберг у себя на Facebook-странице.

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Кроме этого, глава НАТО заверил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине поддержку.

Just spoke with Ukraine’s President-elect Volodymyr Zelensky. I congratulated him on his victory & invited him to visit #NATO HQ in the near future. NATO will continue to provide strong political and practical support to Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23 квітня 2019 р.

Отметим, что накануне Столтенберг поздравил Зеленского с победой в выборах и подчеркнул, что Украина является ценным партнером для НАТО.

Поздравления новоизбранному президенту высказали и немало мировых лидеров, в частности Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй, Дональд Трамп, Джастин Трюдо и другие.

Результаты президентских выборов