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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

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      Йенс Столтенберг
      Йенс Столтенберг / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался по телефону с лидером президентской гонки в Украине Владимиром Зеленским.

      Во время разговора он пригласил новоизбранного украинского президента посетить штаб Альянса в ближайшее время, сообщил Столтенберг у себя на Facebook-странице.

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      Кроме этого, глава НАТО заверил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине поддержку.

      Отметим, что накануне Столтенберг поздравил Зеленского с победой в выборах и подчеркнул, что Украина является ценным партнером для НАТО.

      Поздравления новоизбранному президенту высказали и немало мировых лидеров, в частности Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй, Дональд Трамп, Джастин Трюдо и другие.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский НАТО Выборы Президента 2019 Генсек НАТО Йенс Столтенберг
      Источник: 24 канал
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