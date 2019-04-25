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      Усиление позиций НАТО: корабли каких стран прибыли на учения в Черном море

      Фактор безопасности 10 Читати новину українською

      В Черном море у берегов Румынии проходят учения НАТО "Морской щит". Бои тренировочные, но цель вполне реальная – вовремя определить угрозу, отработать взаимодействие и готовность к бою.

      Кто участвует в учениях в Черном море

      Более двух тысяч военных учатся совместно противодействовать наземным, подводным и противовоздушным угрозам. На принятие решений – секунды, многое зависит от слаженности подразделений.

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      В учениях принимают участие 20 кораблей из 7 стран. Альянс представляют Болгария, Канада, Греция, Нидерланды, Турция и Испания. Работают во взаимодействии с Военно-морскими силами Украины и Грузии. Моряки тренируются и днем, и ночью.

      Перед экипажем фрегата "Регале Фердинанд" поставлена особая задача: огонь моряки ведут просто с палубы. Поддержку кораблям обеспечивают вертолеты.

      Екіпаж
      Экипаж фрегата "Регале Фердинанд"

      Как отреагировали в РФ

      Такие масштабные учения Альянса не могли остаться без реакции и беспокойства России. В ответ Черноморский флот РФ вывел на дежурство разведывательные и ударные корабли. Привлекли также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

      Я хотел бы отметить, что мы – НАТО, и мы проводим обучение там, где наше присутствие требуется. Мы придерживаемся международного порядка и международного права. Мы действуем прозрачно и не хотим разжигания конфликта. Но мы действуем там, где считаем нужным,
      – отметил командор Альянса Буджн Бутс.

      Усиление позиций НАТО в Черном море является прямым следствием агрессии России. О наращивании своего присутствия в регионе в Альянсе активно заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.

      В НАТО такие действия осудили, назвав "неправомерным применением Россией военной силы".

      Россия применила силу, незаконно аннексировав Крым у Украины, и продолжает наращивать военное присутствие в регионе. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, которые они захватили прошлого года вблизи Азовского моря,
      – подчеркнул Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

      Какова позиция у НАТО

      В начале апреля в Вашингтоне состоялся саммит НАТО по случаю 70-летия Альянса. В фокусе внимания встречи и агрессия России. Министры иностранных дел стран-членов НАТО утвердили пакет мер усиления безопасности в Черноморском регионе.

      "Мы обсудили, что можем больше сделать для усиления нашей безопасности в регионе Черного моря. Мы согласовали пакет мер относительно улучшения нашей осведомленности о ситуации, а также усиления нашей поддержки как для Грузии, так и для Украины", – пояснил Столтенберг.

      Генсек НАТО Єнс Столтенберг
      Генсек НАТО Йенс Столтенберг

      Эти меры должны позволить эффективно регулировать ситуацию в Черном море, а также увеличить объем помощи Грузии и Украине. В частности, НАТО будет предоставлять помощь в подготовке Военно-морских сил и береговой охраны и проводить совместные военные учения.

      А также планирует чаще посылать свои корабли в акваторию Черного моря, чтобы гарантировать безопасный проход судов через Керченский пролив. Кроме того, предполагается усиление воздушной разведки в регионе.

      Очень важно, чтобы в Черном море была гарантирована безопасность Румынии, Болгарии и Украины, так же как Грузии. Это касается как их соседей, так и побережья,
      – отметил постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

      Какие корабли сейчас находятся в Черном море

      Сейчас в акватории Черного моря находятся шесть кораблей НАТО. Два из них – фрегаты Королевского флота Канады и Испании в начале апреля зашли в порт Одессы. Оба корабля относятся ко второй постоянной военно-морской группе НАТО.


      Королевские фрегаты ВМС Канады прибыли в Одессу впервые

      Корабль "Торонто" оснащен противокорабельными ракетами, торпедными аппаратами и зенитно-ракетными комплексами. Кроме этого, имеет артиллерийские пушки и современное радиолокационное оборудование. На корабле сейчас находятся 225 человек, которые представляют все три подразделения ВМС Канады.

      Фрегат способен отслеживать цели как на суше, так и в воздухе. На борту корабля всегда начеку вертолет "Циклон". Его экипаж состоит из четырех человек.

      Мы только второй корабль, у которого есть вертолет такого типа. За первые два месяца этого года он налетал уже 200 часов. Это много. Например, в другой операции он налетал 500 часов за полгода,
       рассказал Мэтью Дуковский, майор Королевских ВМС Канады.

      Испанский фрегат "Санта-Мария" также оснащен артиллерийскими орудиями, торпедными аппаратами и зенитно-ракетными комплексами и ракетами. Впрочем имеет более крупную авиационную группу. На носу фрегата – противокорабельное вооружение "Гарпун" , а на палубе – вертолет.

      Іспанський фрегат
      Испанский фрегат "Санта-Мария"

      В Одесский порт два фрегата прибыли, чтобы принять участие в совместных учениях с украинскими военными. В частности, ракетный катер "Прилуки" вместе с канадским "Торонто" выполнили задание с тактического маневрирования, провели артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с привлечением авиации. Эти действия стали первыми результатами принятых НАТО мер на пути к воплощению в жизнь положений "Черноморского пакета".

      Кроме того, 14 апреля в акваторию Черного моря для усиления безопасности вошел ракетный эсминец "Росс" Военно-морских сил США. Он прошел пролив Босфор в сопровождении двух катеров береговой охраны Турции. В конце февраля Одесса принимала американский эсминец "Дональд Кук".

      Есмінець
      "Дональд Кук" оснащен современной системой противоракетной обороны

      Одновременно в регионе находилась вторая постоянная противоминная группа НАТО во главе с немецкой плавбазой "Верра". В январе в Черное море заходил десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри". До этого, в декабре 2018 года, в Одессе побывало британское разведывательное судно "Эхо".

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Канада Новости США Конфликт в Азовском море Чорное море Генсек НАТО НАТО Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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