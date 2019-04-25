Посилення позицій НАТО: кораблі яких країн прибули у Чорне море

У Чорному морі поблизу берегів Румунії проходянь навчання НАТО "Морський щит". Бої тренувальні, але мета цілком реальна – вчасно визначити загрозу, відпрацювати взаємодію та готовність до бою.

Хто бере участь у навчаннях в Чорному морі

Понад дві тисячі військових вчаться спільно протидіяти наземним, підводним та протиповітряним загрозам. На прийняття рішень – секунди, багато що залежить від злагодженості підрозділів.

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У навчанні беруть участь 20 кораблів з 7 країн. Альянс представляють Болгарія, Канада, Греція, Нідерланди, Туреччина та Іспанія. Працюють у взаємодії з Військово-морськими силами України та Грузії. Моряки тренуються і вдень, і вночі.

Перед екіпажем фрегата "Регале Фердинанд" поставлене ​​особливе завдання: вогонь моряки ведуть просто з палуби. Підтримку кораблям забезпечують гелікоптери.



Екіпаж фрегата "Регале Фердинанд"

Як відреагували у РФ

Такі масштабні навчання Альянсу не могли залишитись без реакції й занепокоєння Росії. У відповідь Чорноморський флот РФ вивів на чергування розвідувальні та ударні кораблі. Залучили також берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон".

Я хотів би зазначити, що ми – НАТО, й ми проводимо навчання там, де наша присутність потрібна. Ми дотримуємося міжнародного порядку і міжнародного права. Ми діємо прозоро і не прагнемо розпалювання конфлікту. Але ми діємо там, де вважаємо за потрібне,

– зазначив командор Альянсу Буджн Бутс.

Посилення позицій НАТО у Чорному морі є прямим наслідком агресії Росії. Про нарощування своєї присутності в регіоні в Альянсі активно заговорили після інциденту поблизу Керченської протоки.

Що сталося в Азовському морі? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Конфлікт в Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень.

У НАТО такі дії засудили, назвавши "неправомірним застосуванням Росією військової сили".

Росія застосувала силу, незаконно анексувавши Крим в України, і продовжує нарощувати військову присутність в регіоні. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі, які вони захопили минулого року поблизу Азовського моря,

– наголосив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Яка позиція у НАТО

На початку квітня у Вашингтоні відбувся саміт НАТО з нагоди 70-річчя Альянсу. У фокусі уваги зустрічі й агресія Росії. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО затвердили пакет заходів посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

"Ми обговорили, що можемо більше зробити для посилення нашої безпеки в регіоні Чорного моря. Ми погодили пакет заходів щодо поліпшення нашої обізнаності про ситуацію, а також посилення нашої підтримки як для Грузії, так і для України", – пояснив Столтенберг.



Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Ці заходи повинні дозволити ефективно регулювати ситуацію в Чорному морі, а також збільшити обсяг допомоги Грузії і Україні. Зокрема, НАТО надаватиме допомогу в підготовці Військово-морських сил і берегової охорони і проводитиме спільні військові навчання.

А також планує частіше надсилати свої кораблі до акваторії Чорного моря, аби гарантувати безпечний прохід суден через Керченську протоку. Крім того, передбачається посилення повітряної розвідки у регіоні.

Дуже важливо, аби в Чорному морі була гарантована безпека Румунії, Болгарії та України, так само як Грузії. Це стосується як їх сусідів, так і узбережжя,

– зазначив постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

Які кораблі зараз перебувають в Чорному морі

Нині в акваторії Чорного моря перебувають шість кораблів НАТО. Два з них – фрегати Королівського флоту Канади та Іспанії на початку квітня зайшли в порт Одеси. Обидва кораблі належать до другої постійної військово-морської групи НАТО.



Королівські фрегати ВМС Канади прибули до Одеси вперше

Корабель "Торонто" оснащений протикорабельними ракетами, торпедними апаратами та зенітно-ракетними комплексами. Крім цього, має артилерійські гармати та сучасне радіолокаційне обладнання. На кораблі зараз перебувають 225 людей, які представляють всі три підрозділи ВМС Канади.

Фрегат здатен відстежувати цілі як на суші, так і в повітрі. На борту корабля завжди напоготові гелікоптер "Циклон". Його екіпаж складається з чотирьох осіб.

Ми лише другий корабель, який має гелікоптер такого типу. За перші два місяці цього року він налітав уже 200 годин. Це багато. Наприклад, в іншій операції він налітав 500 годин за півроку,

– розповів Метью Дуковський, майор королівських ВМС Канади.

Іспанський фрегат "Санта-Марія" також оснащений артилерійськими гарматами, торпедними апаратами та зенітно-ракетними комплексами ракетами. Утім має більшу авіаційну групу. На носу фрегата – протикорабельне озброєння "Гарпун", а на палубі – гвинтокрил.



Іспанський фрегат "Санта-Марія"

До Одеського порту два фрегати прибули, аби взяти участь у спільних навчаннях з українськими військовими. Зокрема, ракетний катер "Прилуки" разом із канадським "Торонто" виконали завдання з тактичного маневрування, провели артилерійські стрільби та низку тренувань із залученням авіації. Ці дії стали першими результатами вжитих в НАТО заходів на шляху до втілення в життя положень "Чорноморського пакета".

Крім того, 14 квітня в акваторію Чорного моря для посилення безпеки увійшов ракетний есмінець "Росс" Військово-морських сил США. Він пройшов протоку Босфор у супроводі двох катерів берегової охорони Туреччини. Наприкінці лютого Одеса приймала американський есмінець "Дональд Кук".



"Дональд Кук" оснащений сучасною системою протиракетної оборони

Одночасно у регіоні перебувала Друга постійна протимінна група НАТО на чолі з німецькою плавбазою "Верра". У січні в Чорне море заходив десантний корабель ВМС США "Форт Макгенрі". До цього, в грудні 2018 року, в Одесі побувало британське розвідувальне судно "Eхо".

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