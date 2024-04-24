Зранку 24 квітня у Одесі лунали вибухи. Росія вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки.

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Ворог хоче атакувати інфраструктуру

Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. На щастя, обійшлося без жертв, адже військові там не перебували.

Росія не шкодує дороговартісних боєприпасів.

Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США,

– мовиться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що внаслідок удару є щонайменше одна постраждала та суттєві руйнування.

У Харкові 6 постраждалих