Зранку 24 квітня у Одесі лунали вибухи. Росія вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки.
Дивіться також Ймовірно, догорають НПЗ: гарячі кадри зі Смоленської області та Воронежа
Ворог хоче атакувати інфраструктуру
Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. На щастя, обійшлося без жертв, адже військові там не перебували.
Росія не шкодує дороговартісних боєприпасів.
Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США,
– мовиться в повідомленні.
Раніше повідомляли, що внаслідок удару є щонайменше одна постраждала та суттєві руйнування.
У Харкові 6 постраждалих
- Вночі проти 24 квітня Росія вдарила по Харкову. Внаслідок обстрілу Харкова є постраждалі. В Харківській ОВА розповіли деталі наслідків цинічного удару противника.
- Вночі в Шевченківському районі міста сталося влучання С-300 у землю.
- Внаслідок цього пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, а також газову магістраль. За даними ОВА, загалом пошкоджено 568 вікон та 33 авто.